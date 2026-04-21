MLB》二刀流規則僅大谷、道奇受惠 小熊教頭批「很怪」

康索。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊總教練康索（Craig Counsell）今天受訪表示，大聯盟的「二刀流規則」讓洛杉磯道奇能因日籍二刀流巨星大谷翔平的存在而多帶1位投手，讓他對於這項規定感到奇怪。

大聯盟目前對於26人名單的規定時間，是從開幕戰一路到美國時間8月31日，且名單內最多只能登錄13位投手，而從美國時間9月起一直到球季結束，26人名單才會擴編至28人，13位投手的限制也放寬到14位。但大谷翔平被定位在「二刀流」選手而非「投手」，因此不受規定影響，這也導致道奇實際上帶了比其他球隊多1位投手。

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康索在今天小熊對上費城人的賽前，被問及13位投手的限制，他直言自己一直無法理解這項限制背後的原因，「如果你問我，我認為這項規則是在幫助增加進攻火力，但是有一位擁有特殊待遇的球員，使得有球隊能同時帶進一位投、打兼具的選手，對一支球隊而說這無疑是最奇怪的規則了。」

大聯盟自2020年起，針對「二刀流」身分給予定義，首先該名球員至少要在大聯盟以投手身分投20局，還要以野手或指定打擊的角色先發出賽20場，並且每場比賽至少要打3個打席，除此之外這名選手必須要在當年球季或近兩年的任何一個賽季達成前面的條件。

不過二刀流規則實施至今，目前也只有大谷翔平一人符合條件，為此康索則說：「沒有其他球員像他一樣，但卻有一支球隊可以因為這名球員而適用不同的規則。」

大谷翔平。（美聯社）

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