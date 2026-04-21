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MLB》22億明星守護神受傷後誰關門？道奇談佐佐木朗希回牛棚可能性

2026/04/21 08:48

狄亞茲。（資料照，美聯社）狄亞茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季花3年6900萬美元（約新台幣22億）簽下的明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz），今天爆出將接受右手肘游離體移除手術，預計下半季才能回歸，道奇也將在狄亞茲缺陣這段時間內，預計採用委員會制。

今天道奇宣布，狄亞茲因右手肘有游離體進入傷兵名單，需接受手術移除，預計將缺席3個月，也就是要等到明星賽後才能歸隊。總教練羅伯斯（Dave Roberts）今賽前被問及，是否會讓前終結者史考特（Tanner Scott）回鍋，他回應：「我也不確定，有些比賽反而第7局最關鍵，我認為我們有幾位投手是可以在關鍵時刻放心使用的，目前不會指定某一人固定擔任終結者。」

談到迪亞茲的狀況，羅伯斯透露，在昨天狄亞茲連一人都無法解決就退場後，他才得知狄亞茲出現手肘不適的狀況，「這是他第一次出現手肘異常。不過能在球季初期就發現問題，也算是不幸中的大幸。」

在狄亞茲倒下後，本季重返先發輪值、表現卻不理想的日本火球男佐佐木朗希，是否回到牛棚支援再度引起討論。對此，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）很簡單用一個字回應：「No.」

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

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