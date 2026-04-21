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NBA》休季重新爭取交易雷納德！美媒爆勇士仍想豪賭字母哥、詹姆斯

2026/04/21 09:32

雷納德、詹姆斯、亞德托昆波。（資料照，美聯社）雷納德、詹姆斯、亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士本季無緣季後賽，休季操盤也成為關注焦點。根據《ESPN》爆料，勇士曾在交易大限前想向快艇交易來「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），但最終遭到否決，如今勇士有望重啟談判，甚至更持續將目光放在其他「大魚」身上。

《ESPN》報導，勇士過去幾年多次向快艇詢問雷納德的交易可能性，但幾乎都被快艇馬上回絕；然而本季快艇交易掉哈登（James Harden），並與包括勇士在內的多支球隊進行談判，最終完成與溜馬的祖巴克（Ivica Zubac）交易案後，這讓勇士嗅到一絲轉變的機會，不過最終勇士仍遭快艇拒絕。

但消息人士指出，勇士預計在此休季再次向快艇探詢雷納德；此外，他們也將重新整理報價來追逐近期與公鹿鬧僵的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），也會再度試探即將成為自由身的湖人球星詹姆斯（LeBron James）。

消息人士表示，勇士也可能簽回波辛傑斯（Kristaps Porzingis），或是把他作為先簽後換的核心籌碼，換取另一位球星。不過真正更關鍵的轉折點可能會是選秀會，勇士本季有9.4%機率搶下前4順位，77.6%的機率維持在第11順位，以勇士現實情況來看，持續以柯瑞（Stephen Curry）為核心競爭，同時一邊進行重建的可能性不小。

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