NBA季後賽》哈登飆28分寫詹皇後首見紀錄！騎士宰暴龍系列賽2連勝

哈登、米契爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA東部首輪季後賽G2，騎士持續在主場迎戰暴龍，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）聯手斬獲58分，終場115：105擊敗暴龍取得2連勝，系列賽2：0領先。

開賽暴龍瘋狂打鐵，團隊命中率僅30%；反觀騎士以60%命中率建立醒先。次節暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）與巴瑞特（RJ Barrett）回神貢獻17分，但騎士在哈登單節10分率領下穩住分差。易籃後騎士輪到莫布里（Evan Mobley）單節11分輸出，暴龍始終無法拉近差距，決勝節米契爾持續開火，幫助騎士順利收勝。

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此役米契爾攻下全場最高30分，外帶7籃板5助攻1抄截。哈登28分5籃板4助攻5抄截，成為自2016年詹姆斯（LeBron James）以來，隊史首位在季後賽單場25分、5抄截的球員。莫布里13投11中高效砍下25分外帶8籃板。

暴龍吞下2連敗，下一戰將於24日回到主場力阻騎士聽牌。此役巴恩斯攻下全隊最高26分，貢獻5助攻4籃板2抄截。巴瑞特13投10中進帳22分9籃板5助攻。至於身為主將之一的英葛蘭（Brandon Ingram）表現差勁，15投僅3中得到7分。

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