MLB》沃克開轟、佩瑞德茲單場雙響砲！太空人退守護者止4連敗

佩瑞德茲今天上演單場雙響砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天與守護者進行系列賽首戰的太空人，靠著沃克（Christian Walker）開轟與佩瑞德茲（Isaac Paredes）雙響砲的表現之下，幫助球隊以9：2獲勝，也順利中止近期的4連敗。

太空人在首局就有斬獲，第4棒的沃克相中守護者先發切科尼（Slade Cecconi）的速球，轟出左外野方向的平射兩分砲，幫助球隊先馳得點。

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雖然守護者也靠著攻勢扳平比數，但4局上佩瑞德茲鎖定橫掃球也開砲，本季首轟讓球隊再度超前，隨後馬修斯（Brice Matthews）與柯瑞亞（Carlos Correa）接連安打上演「91連線」，總共幫助太空人灌進4分拉開分差。

5、7兩局，太空人靠著迪亞茲（Yainer Diaz）與史密斯（Cam Smith）的高飛犧牲打各得1分，9局上半佩瑞德茲面對布洛格頓（Connor Brogdon）再度開轟繳出單場雙響砲，兇猛火力幫助球隊奪勝。

投手部分，太空人先發投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）先發5局失掉2分，送出3次三振與4次保送，本季兩場出賽皆拿勝投，而切科尼雖也完成5局投球，但被狂敲10支安打失掉7分（6分自責分）苦吞今年第3敗。

沃克首局開轟幫助太空人先馳得點。（美聯社）

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