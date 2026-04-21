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MLB》親筆寫下「MLB首安」 李灝宇飛回底特律為主場備戰

2026/04/21 10:02

李灝宇簽下「MLB首安」。（悍創運動經紀提供）李灝宇簽下「MLB首安」。（悍創運動經紀提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕23歲的台灣怪力男李灝宇今天在老虎對紅襪之戰中，一次解鎖生涯首安、首打點、首長打和首得分，在美國時間「2026.4.20」這天賽後親筆寫下「MLB首安」，為自己的大聯盟之路留下紀念，隨後他與球隊出發前往底特律，為台灣時間明天早上6點40分開打和釀酒人的主場系列賽做準備。

老虎自18日起作客芬威球場4連戰，而由於「波士頓馬拉松」每年都在4月第3個星期一的「愛國者日」登場，因此老虎和紅襪的第4戰為錯開比賽開跑時間，就提前到美國時間20日上午11點10分舉行（亦即台灣時間20日晚上11點10分）舉行，李灝宇也在這場比賽中擔任老虎先發第8棒三壘手，留下許多難得的第一次。

李灝宇生涯前2戰都是面對紅襪左投先發，合計7打數0安打吞3K。此役面對紅襪資深明星右投葛雷，李灝宇在3局上無人出局二壘有人的首打席擊出滾地球出局，但推進跑者到三壘，4局上面對後援右投凱利，則在兩出局一、二壘有人情況，敲出帶追平分打點的中外野安打，將比分形成2：2，生涯首安和首打點雙雙出爐。

李灝宇在6局上第3打席遭三振，9局上他擔任首名打者上場，敲出直擊芬威球場綠色怪物的左外野二壘安打，擊球初速107.6英哩（約173公里），後續在隊友安打護送下回壘得到老虎的第4分，可惜終場老虎仍以6：8輸球。李灝宇賽後在所屬悍創運動經紀安排下，簽下「MLB首安」為自己的生涯第一次留念。

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