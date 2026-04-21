體操》捲入霸凌、性平醜聞！唐嘉鴻恩師翁士航澄清：教學過程可受公評

翁士航。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕曾培育出「亞洲貓王」唐嘉鴻的台灣師大競技運動系副教授翁士航，今天遭人本基金會和立委指控，在隊上對學生霸凌形塑「封建式的恐怖統治」。對此，翁士航出面發出4點聲明澄清，他表示，教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態，同時他也強調，面對外界的監督與指教，秉持不卑不亢、理性平穩的態度面對所有行政調查。

今天人本基金會和立委陳培瑜、吳沛憶、范雲、黃捷集體召開記者會，指控翁士航涉嫌霸凌學生，他們指出，翁士航長期利用身為體操隊總教練的權威，在隊上形塑封建式的恐怖統治。他在隊上的不合理要求，包含要學生跪著與其對話、讓學生跪地奉茶、集體羞辱學生、要求學生用特定通訊格式傳訊息，長期的貶抑學生人格並瓦解自我意識，甚至還利用這些權威及訓練時機，觸碰女學生胸部。

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不僅是翁士航，其助理教練麥劉湘涵，對年幼（最小只有4歲）的「小師大」學生打巴掌、關廁所壓制、禁止上廁所導致失禁或體罰數小時的倒立、橋撐式等嚴重虐待行為。

翁士航今天也針對相關指控發出聲明，全文如下：

一、 嚴格紀律與開放溝通的專業堅持

競技體操為追求卓越且具備高度風險之運動。教練團隊長期建立嚴謹的訓練紀律，係為了確保每位學員在挑戰極限時的安全。然而，「嚴格」並非屏除互動，我們始終秉持「嚴格但可溝通」的原則，重視教練與學員、家長間的意見交換。關於場館內因專項運動習慣及專項特性所產生的認知落差，本人將虛心審視，並以此為契機，進一步優化專業訓練中的溝通深度與廣度。

二、 公開透明的場館環境與事實認定

體操隊的訓練場域設置於透明玻璃場館，家長及外界皆可隨時從一樓前後門及二樓觀察席，清楚看見訓練實況與環境，所有教學過程均處於高度透明且可受公評的狀態。針對外界部分未經證實的言詞指陳，本人在此重申，對於不曾存在、亦非事實的言論，本人無法予以承認。目前案件已進入法定救濟與調查程序，本人已提交現場影像與多方證詞，盼能回歸證據，還原透明環境下的事實全貌。

三、 實習機制與大帶小的教學傳承

體操隊一向致力於人才梯隊的育成，長期落實「大帶中、中帶小」的傳承文化。大學部學員協助小師大學員訓練之安排，均係基於「教學相長」的專業實務實習，且在事前均經公開意願徵詢與性質說明。此種傳習模式旨在讓高年級學員在協助中深化專業技能，並建立團隊凝聚力。所有行政與教學協助流程均恪守法規，絕無違法或剝削情事。

四、 靜候公正調查與守護教學現場

面對外界的監督與指教，本人秉持不卑不亢、理性平穩的態度面對所有行政調查。體操隊的榮譽是師生多年來共同耕耘的果實，本人將持續配合校方及相關單位之審議，並以守護學員權益為首要職責，期盼在正式調查結果揭曉前，各界能回歸理性討論，還給體操教育一個專業發展的空間。感謝各界對台灣體操環境的關心。

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