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MLB》拯救太空人輪值？台灣強投鄧愷威是否該轉先發 美媒撰文分析

2026/04/21 10:42

鄧愷威。（資料照，法新社）鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人先發輪值本季遭遇傷病困擾，更連帶導致牛棚過於操勞，整體投手群發揮表現不盡理想，少數亮點是休季從巨人交易過來的台灣強投鄧愷威。對此美媒也撰文分析，太空人是否該讓鄧愷威進入先發輪值。

美媒《FanSided》指出，鄧愷威來到太空人時，大聯盟僅累積40.2局、防禦率高達7.30；但經過太空人改造後，維持招牌橫掃球的使用量時，也大幅增加伸卡球與四縫線速球比例，同時將曲球與變速球各壓低至6%，讓鄧愷威本季投13.2局，防禦率僅1.98，扮演球隊期待的角色，也就是一名能上場收拾殘局、甚至吃長局數的牛棚投手，但他是否能做更多？

《FanSided》點出，太空人目前先發輪值防禦率目前為全大聯盟墊底（5.93），球隊原本此時計畫啟用6人輪值，但現在要找到5個健康且能穩定表現的先發投手都難如登天。此時鄧愷威就成為其中一個選項，他在效力巨人時出賽12場有7場先發，加上擁有多達5種球路，確實具備進入輪值的要件，鄧愷威本人也提過自己比較希望擔任先發。

美媒認為，先發投手的價值確實高於中繼投手，但以目前太空人牛棚深度也不足的情況來看，把鄧愷威拉去先發很可能只是挖東牆補西牆。並非轉先發完全沒好處，但這同時也會讓總教練艾斯帕達（Joe Espada）少了一位少數穩定可用的牛棚戰力。

此外美媒還提到，鄧愷威過去在牛棚的表現優於先發，雖然他在大聯盟的先發樣本數僅7場，但防禦率高達7.88，如果貿然讓他轉先發卻失敗，可能不只影響鄧愷威的信心，還會失去目前少數表現穩定的投手之一。

但美媒也表示，另一方面來看，這樣的賭注也可能會為太空人帶來更大的戰力提升。當然最簡單的作法是讓鄧愷威繼續以現在的角色發揮，不要輕易變動，但簡單不一定是最佳解答。

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