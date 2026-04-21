MLB》大谷翔平敲安3上壘追平亞洲最狂紀錄！道奇5轟演火秀炸翻洛磯

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平，今天面對洛磯4連戰最終戰，3局上敲安上壘，正式追平亞洲最長連續上壘紀錄；道奇此役火力展示，單場5發全壘打，以12：3炸翻洛磯，系列賽2勝2敗戰平。

大谷翔平首打席打出投手滾地球，靠著失誤上壘，因此仍未追平紀錄，隨後大谷也跑出本季首盜。3局上大谷敲出右外野強勁安打，正式追平由秋信守2018年創下的52場連續上壘亞洲紀錄，後續大谷還選到2次保送，此役4打數1安打，吞下1K，回本壘得到2分，賽後打擊率0.272、攻擊指數0.908。

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Shohei Ohtani has now reached base in 52 straight games pic.twitter.com/K0R0wOgEpk — MLB （@MLB） April 21, 2026

道奇此役打線狂轟猛炸，單場敲出15支安打，其中馬恩西（Max Muncy）與拉辛（Dalton Rushing）都上演單場雙響砲，馬恩西更是4打數4安打，還選到1保送，單場5次上壘；另外，老將羅哈斯（Miguel Rojas）也敲出本季首轟。

道奇先發左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）今天主投7局用97球有72顆好球，被敲出8支安打僅失1分責失分，送出3次三振沒有保送，優質先發收下本季第3勝，賽後防禦率1.88。

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