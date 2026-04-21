NBA季後賽》尼克浪費14分領先！庫明加決勝節爆發助老鷹扳平系列賽

庫明加。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部首輪G2，尼克持續在主場迎戰老鷹，一度取得14分領先的尼克，卻在決勝節遭老鷹上演逆轉秀，最終老鷹以107：106獲勝，系列賽1：1扳平。

上半場尼克多點開花，一哥布朗森（Jalen Brunson）拿下12分，羅賓森（Mitchell Robinson）11分，哈特（Josh Hart）與布里吉斯（Mikal Bridges）都有10分進帳；反觀老鷹火力集中在麥考倫（CJ McCollum）身上，他一人獨拿18分，加上庫明加（Jonathan Kuminga）有8分進帳，尼克半場取得61：54領先。

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易籃後布朗森持續輸出，一度將領先拉開至14分差。然而進入決勝結後老鷹開始加足馬力追分，其中庫明加持續攻擊尼克禁區，助老鷹追到僅剩4分落後。雖然布朗森努力幫助尼克維持分差，但仍抵擋不了老鷹反攻氣焰，2分08秒麥考倫上籃得手，老鷹正式超前，最後倒數1分鐘更是連續拿4分，最終老鷹在尼克主場上演逆轉秀。

此役老鷹以麥考倫攻下32分為全隊也是全場最高，庫明加板凳出發攻下全隊次高19分，其中有7分是在決勝節拿下，為該節老鷹最多。強森（Jalen Johnson）貢獻17分8籃板8助攻，奧康古（Onyeka Okongwu）15分8籃板。

尼克遭到逆轉，下一戰將前往老鷹主場。此役布朗森砍下全隊最高29分，送出7助攻。湯斯（Karl-Anthony Towns）18分8籃板，哈特15分13籃板6助攻，阿努諾比（OG Anunoby）14分8籃板，羅賓森13分7籃板。

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