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MLB》飛機故障只能搭巴士移動 藍鳥教頭被老將逗趣「訓斥」：我要進法院了

2026/04/21 11:33

施奈德。（資料照，路透）施奈德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥今天起與洛杉磯天使進行3連戰，然而在前往安納罕前卻發生飛機故障，導致只能坐巴士前去，而藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也在賽前分享這段經歷。

事件發生在美國時間週日的下午4點，藍鳥準備前往安納罕準備隔天對上天使的比賽，但出發前發現飛機用於起降的操縱桿發生了機械故障，使得他們得選擇等待晚上10點從溫哥華飛來的替代班機，又或者讓60名隨隊人員乘坐巴士，而在經過球團成員投票後，逾半數成員希望能趕緊出發，因此同意搭巴士前往。

藍鳥教頭施奈德今天賽前分享這段過程，他開玩笑地表示陣中老將薛哲（Max Scherzer）不滿意這個決定並被「訓斥」一番，甚至還逗趣地說要開出一份法院傳票給他，「我們要上法庭了呢！但我們已經盡量處理得很好了。」

雖然所有成員都透過巴士前往，但球團為了確保第1戰的先發投手席斯（Dylan Cease）能獲得充分休息，因此安排他乘坐商務班機提前離開，施奈德說：「他差不多9點半到10點左右的時候抵達，時間上相當合理。當球隊的旅行總監海姆斯特拉（Rodney Hiemstra）和我們說席斯到了的時候，我們還在公路上，當時我就只是坐在車上看著山景發呆。」

此外，施奈德也透露了這段公路旅程的細節，他表示自己被很多箱的水包圍、座位的椅背也無法往後傾、爆料三壘指導教練費伯斯（Carlos Febles）還在走道上打呼，甚至還有人提議在車上唱卡拉OK，但因為多數人都已經進入夢鄉而作罷，「我們已經盡力彌補這個情況，而且大家也都平安抵達，這才是最重要的。」

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