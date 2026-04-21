體操》子虛烏有！奧運銅牌教練翁士航上火線澄清霸凌、性騷等不實指控

右為翁士航，左為被行為人學生家長。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕曾培育出「世界貓王」唐嘉鴻的台灣師大競技運動系副教授翁士航，今天遭人本基金會和立委指控，在隊上對學生霸凌形塑「封建式的恐怖統治」，甚至出現性騷疑雲。今天翁士航親上火線澄清所有指控，事件內的學生家長也都出席今天的說明記者會，為翁士航和其助理教練麥劉湘涵喊冤。

今天人本基金會和立委陳培瑜、吳沛憶、范雲、黃捷集體召開記者會，指控翁士航涉嫌霸凌學生，他們指出，翁士航長期利用身為體操隊總教練的權威，在隊上形塑封建式的恐怖統治，甚至出現觸碰女學生胸部等性騷疑雲。

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目前事件已經進入調查階段，翁士航先遭台師大停聘兩年，今天他也出面解釋，台師大體操隊訓練長期建立嚴格訓練制度，但並無霸凌行為，目前持續向教育部提供證據，「沒有的事情就是沒有，希望教育部把所有事情釐清，我們多數校友都很清楚台師大體操隊的運作狀態。」

針對記者會內提到霸凌行為，包含要求學生以跪姿對話等，翁士航解釋，通常和學生對話溝通時，學生要呈現什麼姿勢他們都不會限制，「我們也會問學生，要不要坐著比較舒服？」他也強調，包含對學生指控掐脖子還有其他暴力行為的指控都並非事實，「當事家長和小朋友以及同學跟同儕都出來否認，希望調查後能清楚把事實呈現出來。」

至於碰觸女學生胸口這件事情，翁士航解釋，針對有碰觸胸口的部分是子虛烏有，「帶女子選手時本身非常小心，我從來不一隊一帶女子選手訓練，都是一對三或是更多，可以詢問當時在場的學生，希望教育部能夠多方採證，把事實釐清。」

翁士航說：「2013年成立小師大後，我們都知道下一代才是重點，我們不會有任何對小孩動手的行為。無論我個人、我帶領的老師群和我的學生，大家都可受公評。我不會說一套做一套，我們都會清楚溝通，希望可以調查單位可以大規模去訪問現場人員，讓他們實際闡述狀態。」

翁士航（右）今天出面澄清霸凌事件，學生家長和小師大體操隊學員也出面力挺。（記者粘藐云攝）

翁士航（右）今天出面澄清霸凌事件，學生家長和小師大體操隊學員也出面力挺。（記者粘藐云攝）

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