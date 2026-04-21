中職》墊底兄弟找到救兵！前獅隊王牌飛力獅加盟、改名「菲力士」

兄弟今天宣布正式延攬去年還效力統一獅的飛力獅飛力獅（Félix Peña），改名「菲力士」。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕開季至今僅3勝、暫居墊底的中信兄弟，投手群成績欠佳，今天宣布正式延攬去年還效力統一獅的飛力獅飛力獅（Félix Peña），改名「菲力士」。

菲力士去年在獅隊單季繳出127.1局、防禦率1.91的亮眼成績。獅隊有意續約，但因合約未談攏，他因而加盟墨西哥聯盟尤卡坦獅子（Leones de Yucatan），如今再被中信兄弟找回。

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在近期收到中信兄弟球團的邀請後，菲力士決定重返中職戰場。由於他對台灣職棒的環境及打者習性皆非常熟悉，球團相信菲力士能迅速融入中信兄弟的作戰體系，成為先發輪值中的即戰力選擇。

中信兄弟球團今日正式宣布，與多明尼加籍右投手菲力士（Félix Peña）達成合約共識。菲力士預計於今早抵達台灣報到，並隨即進行後續體檢流程，預計先赴屏東基地二軍報到。

中信兄弟領隊劉志威表示：「菲力士的加盟，能進一步強化先發輪值的穩定度，並提供教練團更多元的調度空間。我們期待菲力士能延續去年在中職的優異成績，與隊友們共同努力，幫助球隊擺脫目前的低迷困境，在接下來的賽事中全力以赴！」

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