亞運羽球》上屆唯一獎牌得主 運動部長李洋視察場館超專業

李洋視察羽球場館。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，考察團今視察羽球場館一宮市綜合體育館，運動部長李洋由於是選手出身，針對場館設施提出多項專業問題。

一宮市綜合體育館位於名古屋市西北方，距離市區約40分鐘車程，場館約2000個座位，比賽場地共有4面，李洋今在考察過程根據過去比賽經驗，針對場地風向、燈光照明等環節提出多項問題與建議，替代表隊提前確認狀況。

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在東京奧運、巴黎奧運完成男雙連霸的李洋上屆杭州亞運與王齊麟在4強不敵南韓組合崔率圭／金元昊，也是台灣上屆唯一一面羽球獎牌，李洋在2018年雅加達亞運也曾與李哲輝攜手奪銅。

羽球代表隊教練陳世杰視察後表示，目前大概了解場館的配置與動線，這次的場地觀眾人數較少，比賽的場地規模類似台北體育館（紅館），對台灣選手有利，空調屆時會在觀眾席後方，可以降低對比賽的影響，燈具約架在12公尺的高度，照明為1800流明。

李洋視察羽球場館。（記者盧養宣攝）

羽球教練陳世杰。（記者盧養宣攝）

名古屋亞運羽球場館。（記者盧養宣攝）

名古屋亞運羽球場館。（記者盧養宣攝）

名古屋亞運羽球場館。（記者盧養宣攝）

亞運羽球場館一宮市綜合體育館。（記者盧養宣攝）

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