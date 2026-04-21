自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》22歲大物開轟還盜三壘！紅人擊敗光芒、4連勝穩居國中龍頭

2026/04/21 12:31

〔體育中心／綜合報導〕今天對上光芒的紅人，靠著陣中大物新秀史都華（Sal Stewart）開轟並展現腳程盜三壘，率領紅人以6：1拿下4連勝，目前以15勝8敗穩坐國聯中區龍頭。

紅人靠著今天扛4棒一壘手的史都華棒打光芒先發蕭爾騰斯（Jesse Scholtens）一發兩分砲，助球隊先馳得點，雖然下個半局被對手追回1分，但3上克魯茲（Elly De La Cruz）也擊出適時安打帶有1分打點。

不過紅人打線還要持續輸出，6局上半海恩茲（Rece Hinds）在二三壘有人的情況下敲出長打送回兩分，直接把蕭爾騰斯打退場，7上史都華敲出二壘安打後盜三壘成功，並靠著馬丁（Trevor Martin）的暴投回到本壘得分，讓球隊奠定勝基。

年僅22歲、迎來第2年球季的史都華，目前排在大聯盟百大新秀第84名，在開季就繳出令人眼睛為之一亮的進攻表現，包括今天4支2的表現在內，打擊三圍已來到.289/.388/.639，目前也累積8發的全壘打，是今年團隊打擊的亮點之一。

投手部分，紅人前大物投手勞德（Rhett Lowder）先發主投6局僅被敲出5支安打失掉1分，送出3次三振與2次保送，連續兩場比賽繳出優質先發內容，並收下本季第3勝，而光芒的蕭爾騰斯5.2局雖飆6K且無保送，但失掉5分稍多吞下首敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中