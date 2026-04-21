MLB》22歲大物開轟還盜三壘！紅人擊敗光芒、4連勝穩居國中龍頭

〔體育中心／綜合報導〕今天對上光芒的紅人，靠著陣中大物新秀史都華（Sal Stewart）開轟並展現腳程盜三壘，率領紅人以6：1拿下4連勝，目前以15勝8敗穩坐國聯中區龍頭。

紅人靠著今天扛4棒一壘手的史都華棒打光芒先發蕭爾騰斯（Jesse Scholtens）一發兩分砲，助球隊先馳得點，雖然下個半局被對手追回1分，但3上克魯茲（Elly De La Cruz）也擊出適時安打帶有1分打點。

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不過紅人打線還要持續輸出，6局上半海恩茲（Rece Hinds）在二三壘有人的情況下敲出長打送回兩分，直接把蕭爾騰斯打退場，7上史都華敲出二壘安打後盜三壘成功，並靠著馬丁（Trevor Martin）的暴投回到本壘得分，讓球隊奠定勝基。

年僅22歲、迎來第2年球季的史都華，目前排在大聯盟百大新秀第84名，在開季就繳出令人眼睛為之一亮的進攻表現，包括今天4支2的表現在內，打擊三圍已來到.289/.388/.639，目前也累積8發的全壘打，是今年團隊打擊的亮點之一。

投手部分，紅人前大物投手勞德（Rhett Lowder）先發主投6局僅被敲出5支安打失掉1分，送出3次三振與2次保送，連續兩場比賽繳出優質先發內容，並收下本季第3勝，而光芒的蕭爾騰斯5.2局雖飆6K且無保送，但失掉5分稍多吞下首敗。

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