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體操》孩子遭打巴掌、罰倒立？家長出面為奧運銅牌教練翁士航喊冤

2026/04/21 12:03

翁士航（右）今天出面澄清霸凌事件，學生家長和小師大體操隊學員也出面力挺。（記者粘藐云攝）翁士航（右）今天出面澄清霸凌事件，學生家長和小師大體操隊學員也出面力挺。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕培育出「世界貓王」唐嘉鴻的台灣師大競技運動系副教授翁士航今天召開記者會，針對人本基金會和立委指控的霸凌事件說明及澄清，今天不少當事學生家長都到場說明，希望釐清事實還翁士航和助理教練麥劉湘涵清白。

今天事件家長出面說明狀況，家長表示，小孩從中班開始接觸體操，「我們都知道教練很嚴格，但都是建立在專業訓練上，在長期觀察之下，我們互動沒有問題，今天孩子有任何狀況，老師都會告訴我，孩子的心理狀態，我比誰都更清楚，每學期都會開家長會，我們都會很盡情告訴老師，希望有什麼改變，所有溝通都是透明公開。」

針對孩子被要求倒立，該名媽媽表示，這些訓練大家都明白，「像是倒立2.5小時這一塊，他是上去、下來，再上去、下來斷斷續續的，不可能一次達到2.5小時。至於小孩眼睛紅腫的部分，調查報告時我也告知對方，我的小孩是容易水腫型，很容易哭一下眼睛就腫了，當下老師就告訴我這狀況，我也都知道。」

該名媽媽氣憤表示，知道小孩情緒反應時，有人竟是默默蒐證，而非告知家長，「這些行為是出自於對孩子關心還是有其他目的？」她也呼籲，還沒釐清事情前，不該一直對老師有未審先判的不實指控，希望大家把焦點放在孩子學習成長跟學習，「沒有人比我們更在乎孩子。」

至於呼巴掌事件，另一名媽媽說明，委員調查會議上，小孩很明確表達，老師沒有打巴掌，「老師只是有做動作，但是沒有打巴掌，當下情況是老師在制止他，不能有這樣的行為。我的孩子有被其他教練不合理對待過，他很清楚知道，什麼是霸凌什麼是不合理對待，雖然有錄音檔，但沒有實際行為發生，而且孩子是否認的，我們都了解當時狀況，並沒有隱匿或溝通不良的問題。」

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