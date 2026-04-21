NBA季後賽》絕殺失手尼克慘遭大逆轉 布里吉斯：下次一定

尼克在主場被老鷹逆轉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部首輪G2，尼克主場續戰老鷹，最終浪費14分領先慘遭逆轉，不過其實尼克最後有機會贏球，但布里吉斯（Mikal Bridges）絕殺失敗，對此他本人受訪，輕描淡寫表示就是失手而已，沒有什麼。

此戰最後5.6秒，老鷹麥考倫（CJ McCollum）在領先一分下罰球，不過意外兩罰都落空，留給尼克絕殺機會，哈特（Josh Hart）拿到籃板推進前場，傳給布里吉斯執行最後一擊，布里吉斯在防守和時間壓力下，選擇後仰跳投未果，最終尼克一分差輸掉比賽，系列賽戰成1比1平手。

請繼續往下閱讀...

賽後談到絕殺失手，布里吉斯表示：「就只是沒進而已，這球沒什麼問題，下次我會投進的。」而對於這次出手，布里吉斯表示是他喜歡的投籃。

尼克總教練布朗（Mike Brown）則說，布里吉斯是個好的出手，雖然有點失去平衡，但過去他有命中過這樣的球。

HAWKS STEAL GAME 2



THEY WERE DOWN 12 HEADING INTO Q4!



THE SERIES IS TIED 1-1 pic.twitter.com/2KpyfseNJ1 — NBA （@NBA） April 21, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法