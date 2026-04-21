MLB》二刀流規則大谷限定遭批！道奇主帥：歡迎別隊培養二刀流球員

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊總教練康索（Craig Counsell）今受訪直言，大聯盟的「二刀流規則」讓道奇能因大谷翔平的存在而多帶1位投手，讓他對於這項規定感到奇怪。對此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）回應，其他球隊也能夠培養二刀流球員。

大聯盟目前對於26人名單的規定時間，是從開幕戰一路到美國時間8月31日，且名單內最多只能登錄13位投手，而從美國時間9月起一直到球季結束，26人名單才會擴編至28人，13位投手的限制也放寬到14位。但大谷翔平被定位在「二刀流」選手而非「投手」，因此不受規定影響，這也導致道奇實際上帶了比其他球隊多1位投手。

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對於小熊總教練康索質疑，有一位擁有特殊待遇的球員，使得有球隊能同時帶進一位投、打兼具的選手，對一支球隊而說這無疑是最奇怪的規則；而昨天國民隊前總管、現任《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）也在X上直言，應該廢止道奇「多一名投手」特權。

對此，羅伯斯今天賽後回應：「毫無疑問，這對我們是有利的。因為我們有符合條件的球員。不過只要有大谷在，任何球隊都會有同樣優勢，我們也很歡迎其他球隊去培養或找到能夠二刀流的球員。」他進一步表示：「大谷就是個例外的存在，他就是這麼特別，所以規則就是規則，這就是事實。」

大谷翔平今天對戰洛磯賽前，與日前交手的日本經典賽隊友與前輩菅野智之相見歡，兩人笑著聊了大約5分鐘，之後大谷也進牛棚練投，包含曲球等變化球在內，一共練投30球。而今天大谷擔任先發指定打擊4打數1安打，選到2保送，連續52場上壘也追平亞洲紀錄。

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