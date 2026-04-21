高球》生涯5度奪下大賽冠軍！「微笑球后」曾雅妮將重返美國公開賽

曾雅妮。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／台北報導〕「微笑球后」曾雅妮已接受美國高爾夫球協會（USGA）的特別豁免，將參加第81屆美國女子公開賽。該賽事將於6月4日至7日在美國加利福尼亞州洛杉磯的里維埃拉鄉村俱樂部（The Riviera Country Club）舉行。

37歲的曾雅妮在2008年至2011年間創造了女子高爾夫歷史上最具統治力的時期之一，她贏下5場大滿貫，包括2008年和2011年的畢馬威女子PGA錦標賽、2010年和2011年的英國女子公開賽以及2010年的雪佛龍錦標賽。她在2010年美國女子公開賽上獲得並列第10名，這是她12次參賽以來的最佳成績。

請繼續往下閱讀...

「獲得美國女子公開賽的特別豁免對我意義非凡，」曾雅妮說，「這項賽事在我心中一直有著特殊的地位，我非常感謝美國高爾夫球協會給我這個機會再次登上這項運動最重要的舞台之一。里維埃拉極具挑戰，我很興奮能在那裡檢驗自己的實力，並參與這注定難忘的一週。」

從2011年到2013年，曾雅妮曾連續109週位居世界第一，創下高爾夫歷史上第四長的連續排名紀錄。她的職業生涯共獲得15個LPGA巡迴賽冠軍，其中在2011年單個賽季斬獲七冠。2011年，曾雅妮榮膺勞力士年度最佳選手，收穫LPGA最低桿數獎項薇爾獎盃，並成為23歲前贏得5項大滿貫賽事的最年輕選手（無論男女）。

歷經一段低谷期後，曾雅妮於2025年通過資格賽闖入美國女子公開賽，這也是她時隔9年重返這一賽場，去年她也在女子歐巡賽緯創女子公開賽（Wistron Ladies Open）奪冠，為職業生涯再續輝煌。

「曾雅妮有著非常輝煌的職業生涯，堪稱女子高爾夫歷史上最具統治力的時期之一。看到她重返賽場並在高水平賽事中取得成功，令人備受鼓舞。」美國協會錦標賽首席執行官博登海默（John Bodenhamer）表示，「非常榮幸再次歡迎雅妮重返美國女子公開賽，並為今年的參賽陣容增添這樣一位實力強勁的選手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法