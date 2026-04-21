飛鏢》亞洲公開賽4/24花博登場 幕後推手盼賽事立足亞洲、放眼國際

第13屆亞洲國際飛鏢公開賽將於4月25、26日在台北花博公園爭豔館登場。（中保科技提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕第13屆亞洲國際飛鏢公開賽將於4月25、26日在台北花博公園爭豔館登場，中保科技持續贊助推廣全民運動，讓飛鏢成為人人都能上手的運動。董事長林建涵相信，飛鏢能讓人們打破科技隔閡，運動不僅限於競技，更像一場溫暖的家庭聚會。

亞洲國際飛鏢公開賽一直以來都是亞洲各國好手最期待的賽事之一。過往包括泰國、新加坡、香港、南韓、日本等國，都會前來共襄盛舉。在2021年在疫情期間，主辦單位費盡千辛萬苦，讓選手戴著口罩參賽，也讓比賽更深植人心，今年預計參與人數會持續創新高。

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中保科技董事長林建涵為賽事幕後最重要推手，他從當年的玩家，躍身變成賽事主要贊助商和推手，讓外界看到飛鏢運動的未來和發展。

林建涵說：「當初在台灣接觸到飛鏢，雖然到不同店家去打比賽，但我發覺大家都有一個團結的力量，也會做自己的制服，這種聚在一起的感覺還不錯。」

林建涵提到，雖然大家都不認識對方，依舊可以相處、交朋友，然後像家族團體那樣子打成一片輕鬆融入，只要提「我們是玩飛鏢的」，大家的話題就可以打開。

飛鏢就像過去幾年的電競一樣，外界總認為是「休閒娛樂」而非「運動」，不過隨著電競納入亞運會，飛鏢也將邁入另一個新的階段。

林建涵表示：「其實飛鏢才是真正的全民運動，門檻不高、男女老少都能參與，我認識很多打飛鏢的人，下一代都跟著玩，不同家庭彼此之間還可以藉此聚會。」

林建涵指出，現代人每天上班完回家，就開始打電話、滑手機、看電視、玩社群，「尤其現在很多年輕人在講話時眼睛都不敢對視，腦袋注意力也會降低，所以人跟人的接觸是非常重要的。」

林建涵強調，雖然比賽已經辦15年，但其實亞洲還有很多國家沒有參與到，「所以現階段還是穩定努力推廣，先把亞洲基礎穩固好，未來有機會再邁向世界舞台。」

第13屆亞洲國際飛鏢公開賽將於4月25、26日在台北花博公園爭豔館登場。（中保科技提供）

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