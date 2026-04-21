MLB》看大谷翔平投球獲啟發！道奇左投今年不一樣了 防禦率僅1.88

羅布列斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）延續開季驚奇，今天在客場先發面對洛磯主投7局僅失1分，奪下本季第3勝，賽後他也透露自身改變，同時分享隊友大谷翔平帶給他的啟發。

羅布列斯基去年出賽24場拿下5勝5敗、防禦率4.32；本季他大進化，前一戰對大都會繳出8局2安無失分的生涯代表作，今天又上演7局僅失1分的優質好投，賽後防禦率也下修至1.88，每局被上壘率0.88、被打擊率也僅0.184。

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羅布列斯基賽後表示，自己目前狀態真的很棒，而捕手的配球與隊友的守備都非常出色，加上團隊數據分析也做得非常完善，有了大家的幫助，讓自己能維持很不錯的狀態。

上季羅布列斯基曾因為配球過於單調而遭狙擊，此役他以速球與滑球為主，在搭配曲球，同時也穿插一些指叉球與伸卡球，成功擾亂洛磯打者。這場比賽的投球模式也是他本季的成功寫照，羅布列斯基說：「有時候我會稍微加快節奏，或是想辦法破壞打者平衡，透過搭配曲球、壓低進壘點，持續讓打者抓不到揮棒時機。」

談到曲球的運用，他也特別提到日本二刀流巨星大谷翔平：「看翔平投球，他會改變曲球球速，還會搭配滑球使用。雖然我沒有他那種誇張幅度的變化球，但他有很多值得我學習的地方，尤其是在打亂打者節奏這點上，他對我的影響很大。」

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