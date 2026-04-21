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NBA季後賽》愛德華茲砍30分、10籃板 灰狼擊退金塊扳平

2026/04/21 13:42

穆雷、愛德華茲。（美聯社）穆雷、愛德華茲。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽落後的灰狼今天在季後賽首輪第2戰靠著愛德華茲（Anthony Edwards）進帳30分、10籃板帶領下，終場以119：114擊敗金塊，系列賽扳成1：1平手。

金塊系列賽首戰在約基奇（Nikola Jokic）繳出大三元帶領下贏球，取得1勝領先。今天第2戰兩隊在上半場持續拉鋸，穆雷（Jamal Murray）上半場飆進5顆三分球，進帳全隊最高23分，且上半場團隊命中率51%，半場打完雙方戰成64：64平手。灰狼方面，愛德華茲上半場貢獻20分全隊最高，灰狼上半場團隊命中率和三分球命中率都達到5成。

金塊在第3節靠著穆雷、約基奇連續得分，一度擴大領先，但灰狼很快反擊持續緊咬，3節打完暫時以3分落後。灰狼在末節開局靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得分追到1分差，金塊暫停後又馬上連拿4分止血，雙方持續拉鋸。

灰狼在終場前4分鐘時靠著麥克丹尼爾斯灌籃、迪文森佐（Donte DiVincenzo）上籃超車，金塊進攻當機情況下，灰狼在最後1分半鐘將領先擴大到4分差，隨後A.戈登（Aaron Gordon）飆進三分球追到1分差。

迪文森佐也回敬一顆三分球助灰狼再次擴大領先，但約基奇在籃下逞威助隊緊咬，布朗（Christian Braun）在罰球線上進帳1分，金塊追到1分差，但沒能把握最後進攻機會，只能眼看灰狼帶走勝利。

灰狼今天6人得分上雙，愛德華茲進帳全隊最高30分、10籃板，藍道（Julius Randle）24分次之；金塊部分，穆雷飆進6顆三分球，貢獻30分、7籃板、7助攻，約基奇拿下24分、15籃板、8助攻。

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