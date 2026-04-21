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嘉義縣角力新秀朴子國中黃珞旖 全中運獲金牌

2026/04/21 13:54

朴子國中選手黃珞旖獲得今年全中運國女組自由式第五級金牌（嘉義縣政府提供）朴子國中選手黃珞旖獲得今年全中運國女組自由式第五級金牌（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣角力代表隊在今年全中運持續展現深厚實力，朴子國中選手黃珞旖擔任本屆開幕典禮的聖火手，今天賽場上憑藉良好基本功與比賽經驗、穩定發揮競技表現，獲國女組自由式第五級金牌。

黃珞旖父親黃俊勝是嘉義縣專任運動教練，她因而對角力有濃厚興趣，投入角力運動已6年多，長期於各項全國賽事中累積實戰經驗，2024年全國中等學校角力錦標賽同級別獲第二名，並於2025年全中運國女組自由式49公斤以下級奪第二名。

黃珞旖在2025年全國角力錦標賽暨國家代表隊選拔賽中獲得第三名，以及於總統盃全國角力錦標賽中於不同量級摘下第三名，具備跨量級調整與應戰能力，在嘉義縣各項運動會也曾奪得第一名。

嘉義縣政府表示，角力運動講求力量、技巧與戰術運用，黃珞旖在訓練歷程中展現高度自律與穩定性，並逐步提升臨場判斷與抗壓能力，從連續站上全國賽頒獎台的表現觀察，其競技實力已具備挑戰更高名次的條件。

縣府表示，黃俊勝教練長期投入角力基層培訓，帶領選手在2025年總統盃全國角力錦標賽、全國中等學校角力錦標賽及國家代表隊選拔賽中，累積多面金銀銅牌，並於全中運角力項目中摘下銀牌，展現整體訓練成效與團隊戰力。

縣府表示，教練專業指導與完善訓練體系，是選手穩定成長的重要關鍵，將持續攜手推動角力發展，黃珞旖的成長歷程，正是嘉義縣深耕基層體育的具體展現。

朴子國中黃珞旖（左）喜愛角力運動。（嘉義縣政府提供）朴子國中黃珞旖（左）喜愛角力運動。（嘉義縣政府提供）

黃珞旖獲國女組自由式第五級金牌。（嘉義縣政府提供）黃珞旖獲國女組自由式第五級金牌。（嘉義縣政府提供）

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