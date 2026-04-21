桌球》日本T聯賽海外開幕戰7月新竹開打 林昀儒確定參戰

林昀儒在本季日本T聯賽締造單、雙打13連勝紀錄，獲選季後賽MVP。（日本T聯賽官方提供）

〔記者許明禮／台北報導〕2026-27年日本職業桌球T聯賽海外開幕戰，7月25日將在新竹縣立體育館登場，男子組由台灣一哥林昀儒所屬的木下東京隊迎戰TT彩玉，女子組則由台灣一姐鄭怡靜所屬的木下神奈川對決名古屋TOP少女。上個月幫助木下東京贏得T聯賽冠軍的「沉默刺客」林昀儒已確定出賽，預料將掀起一波搶票熱潮。

林昀儒表示，這是日本T聯賽首次在海外舉行開幕戰，意義非凡，「能在台灣打球真的很開心，期待和大家見面。」

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世界排名第7的林昀儒堪稱「聯賽之王」，在德國甲級聯賽、中國乒超和日本T聯賽都曾幫助所屬球隊奪冠。三月底他在2025-2026年日本T聯賽男子組決賽獨拿兩點勝利，幫助木下東京隊以直落三擊退南韓一哥張禹珍領軍的金澤港口隊，奪下隊史第5座冠軍，他也締造本季單、雙打13戰全勝的完美戰績，獲選季後賽MVP。

林昀儒表示，過去從來沒有職業桌球聯賽在台灣舉辦，這次T聯賽可以在台灣辦感覺非常棒，希望可以帶動國內的桌球風氣，讓台灣球迷習慣有這麼高層級的比賽，也盼望未來有更多日本T聯賽或WTT賽事有機會在台灣舉辦。

林昀儒表示，「以前我都在國外打比賽，這次T聯賽如果有很多球迷進場來看球，我可能會有一點緊張，尤其在自己的家鄉比賽，希望可以奉獻一場好看的比賽給台灣球迷，也希望大家能盡情享受這場海外開幕戰。」

林昀儒目前正在左營國家運動訓練中心備戰四月底在倫敦舉行的世界團體錦標賽，他表示，目前狀況調整得愈來愈好，也因為是團體賽，每場比賽他可能會負責打兩點，因此加強體能是最近訓練重點。身為台灣隊最資深的球員，林昀儒表示，「打團體賽心態相對會比較放得開，我也很享受和大家一起努力的氛圍。」

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