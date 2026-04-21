桌球》日本T聯賽海外開幕戰7月引爆桌球熱 售票資訊看這邊

林昀儒表示能在台灣打球真的很開心，期待和大家見面。（主辦單位提供）

〔記者許明禮／台北報導〕預定7月25日在新竹縣立體育館舉行的「2026-2027 Nojima T聯賽 蛋牌 賽季開幕戰」，門票將於4月24日中午12點正式開賣，由於效力木下東京隊的「沉默刺客」林昀儒已確定參戰，預料將在台灣掀起一股「林來瘋」!

7月25日當天將有兩場賽事，下午2點的女子組，由台灣一姐鄭怡靜所屬的木下神奈川對決名古屋TOP少女；晚間7點壓軸的男子組則由林昀儒領軍的木下東京隊迎戰TT彩玉。

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這次賽事採單日單票制，一張門票可觀賞男子與女子組賽事，票價從900元到最貴的極速臨場席3800元。

為了推廣基層桌球運動，主辦單位除了設置保留席，邀請各級國手到場觀戰，也規劃學生優惠票方案，小學生憑學籍名牌，國中（含）以上憑學生證（應屆畢業生可憑當年度准考證或升學證明），可享指定席次8折優惠。持有身心障礙證明者及必要陪同者限1名可購買身心障礙優惠票，皆為各區全票票價之半價。未滿12歲之兒童且身高未滿110公分（不含），可免票由1位購票者攜帶入場觀賽，且1位購票者限攜帶1位免票兒童入場；未購票之兒童恕不提供座位，如需座位敬請購票。

購票請洽拓元售票系統：https://tixcraft.com/activity/detail/26_tleague

日本T聯賽海外開幕戰座位圖。（主辦單位提供）

日本職業桌球T聯賽新球季開幕戰「初陣」，7月25日在新竹縣立體育館登場。（主辦單位提供）

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