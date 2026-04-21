TPBL》內馬禁區穩定高率輸出 率特攻連勝獲單週MVP

內馬。（TPBL提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新北中信特攻上週末於新莊體育館迎戰聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹、高雄全家海神，洋將內馬以穩定且高效率表現主宰禁區，繳出場均21分、10籃板、1.5助攻、1阻攻，效率值高達27.5，率隊收下主場2連勝，獲選TPBL第25週單週最有價值球員（MVP）。

在禁區穩定性與關鍵時刻的掌控能力加乘下，內馬持續扮演特攻攻守運作核心，也幫助球隊在關鍵主場週站穩腳步，得知獲獎的他相當開心，感謝外界肯定之餘，不忘強調團隊勝利更加重要，「很興奮獲得這項殊榮，更開心球隊現在狀況越來越好，大家都展現出拚鬥精神與決心。這週要特別感謝隊友們互相鼓勵與支持，希望我們可以持續維持這股氣勢。」內馬也特別提到兒子Niksa，成為自己最重要的精神寄託說「雖然他不在身邊，但一直鼓勵我要加油，我會為他持續努力。」

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週六對戰雲豹，特攻首節展現強勢開局，一度取得雙位數領先。然而次節雲豹展開反撲之際，內馬挺身而出穩住戰局，單節獨得13分，有效化解對手追分氣勢，成為比賽轉折關鍵。全場他透過擋拆配合、時間差進攻與外線火力，繳出23分、12籃板的雙十表現，展現禁區核心價值。

週日迎戰海神，內馬延續穩定輸出，全場貢獻19分、8籃板、2助攻，接近雙十數據。隊友手感火燙之際，他也展現良好判斷力，不僅持續吸引防守製造空間，更多次為外線射手創造出手機會，讓球隊攻勢更為流暢，終助特攻完成主場2連勝。

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