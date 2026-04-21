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全中運》馬加樂鐵餅破大會紀錄摘金 台南戰績持續攀升

2026/04/21 16:52

金城國中選手馬家樂在全中運國女組田徑鐵餅破大會紀錄勇奪金牌。（台南市政府提供）金城國中選手馬家樂在全中運國女組田徑鐵餅破大會紀錄勇奪金牌。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕全中運賽事進入高峰，台南代表隊捷報頻傳！截至20日台南斬獲21金、22銀、17銅。金城國中選手馬加樂於國女組鐵餅決賽，擲出突破大會紀錄的優異成績，輕艇、軟式網球與游泳項目亦多點開花，展現深厚實力。

在田徑項目馬加樂鐵餅破大會紀錄摘金，此外，佳里國中王有志及新市國中林允馨，分別在國男400公尺與國女鐵餅項目各添一面銅牌。

新豐高中洪渝姍在高女組100公尺蝶式勇奪后冠；後甲國中薛人豪及永仁高中蔡沁妍則分別在國男100蝶式、國女100自由式摘下銀牌；崇明國中黃竣浩也在國男100自由式奪銅，成績耀眼。

輕艇競速方面，台南海事（吳亦凡、葉翊泓）與海佃國中（王辰豪、高楷博）分別包辦高男及國男組500公尺雙人C艇金牌；土城高中吳惟緻、黃子豪亦於同項目奪下銅牌，展現南市水域運動的訓練成效。

軟式網球今日由後壁國中包辦國男女單打雙金（唐子喬、方允亨），後壁高中則由黃育慈摘銀、雷喻翔獲銅。桌球團體賽部分，長榮中學高男組及高女組雙雙殺入決賽，最終帶回兩面銀牌；忠孝國中則獲得國男組團體銅牌。

此外，安平國中邵米谷於空手道對打項目奪得銀牌；白河商工周庭羽在舉重項目，以及長榮中學楊元凱於柔道項目，皆頂住壓力、穩定發揮，各為臺南再添一面銅牌。

南市長黃偉哲表示，臺南小將在賽場上勢如破竹，從破紀錄奪金到各項賽事穩定奪牌，每一面獎牌都承載著選手揮汗訓練的成果。市府將做為運動員最強大的後盾，持續優化後勤支援，協助選手在接下來的賽程中勇往直前，再創高峰。

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