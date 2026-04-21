籃球》邁向奧運殿堂！台北永豐旺寶3x3職籃隊創新高度 籃壇大咖都來了

錢薇娟、陳建州、李雲翔、王志群。（旺寶整合行銷股份有限公司提供）

〔體育中心／綜合報導〕臺灣3x3籃球持續邁向國際舞臺，「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助，攜手城市與企業力量，共同推動臺灣3x3職業籃球邁向更高層級。

臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊於2024年4月正式成軍，由有「籃球博士」美譽的鄭志龍，攜手旺寶整合行銷股份有限公司董事長吳同喬共同號召成立。球隊創隊首年即代表臺北這座城市出征國際賽場，成功打出亮眼成績，取得全球排名第36名、亞洲排名第7名的佳績，展現臺灣3x3籃球的競爭實力。

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2025年，臺北市政府正式重視3x3籃球項目對於臺灣籃球未來發展的重要性，並以「臺北市」之名正式冠名旺寶球隊，象徵城市與職業運動的深度連結，也代表政府對於新世代籃球發展模式的高度肯定。

同年，永豐銀行也正式加入企業冠名行列，以實際行動支持3x3職業籃球發展，不僅肯定旺寶球隊的競技實力，更看見3x3籃球在國際趨勢與奧運舞臺上的未來潛力。今年更『加碼』提供球隊激勵獎金，更實質的鼓勵球隊。

今日記者會雖然市長無法親臨現場，但還是有錄製一段影片祝福球隊，除了政府支持，企業力量同樣成為球隊持續向前的重要後盾。永豐銀行於2025年正式加入企業冠名行列，以實際行動支持3x3職業籃球發展，肯定旺寶球隊的競技實力與國際潛力，也讓球隊在競技、培訓與品牌發展上獲得更穩健的推進力量。

2025賽季，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊再次寫下歷史新頁，不僅持續站穩亞洲強隊之列，更將全球排名提升至第26名、亞洲排名躍升至第5名，刷新臺灣3x3職業籃球隊歷史最佳成績，為臺灣籃球在國際賽場上再添重要里程碑。

旺寶整合行銷董事長吳同喬表示，3x3籃球不僅是國際奧運正式競賽項目，更是未來臺灣籃球發展的重要趨勢。未來，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊將持續以職業化、國際化、年輕化為核心方向，結合城市、企業與基層培育力量，打造完整的3x3籃球發展生態，朝向奧運殿堂持續邁進。

從城市代表到國際競爭，今年旺寶開始成立青年球隊，注重培育3x3優秀選手，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊正一步一步，為臺灣籃球寫下全新的篇章。

記者會現場在球隊回贈臺北市政府及永豐銀行冠名球衣的橋段中，主辦單位特別設計了一段別具巧思的驚喜安排。隨著今年新加入的企業夥伴DHL國際快遞正式加入支持行列，現場特別由DHL運務員親自將致贈球衣「快遞送達」至活動現場，象徵DHL快速、精準、完美送達的企業精神，也巧妙呼應球隊在國際賽場上追求效率、速度與執行力的競技態度。

這段充滿創意的安排一登場，立刻引起現場來賓一陣驚呼與掌聲，不僅讓大家感受到企業合作不只是Logo露出與形式上的贊助，更是將品牌精神真正融入球隊文化與活動內容之中，展現雙方合作最具價值的核心。

球隊也特別邀請自旺寶成軍第一年起一路支持至今的重要企業夥伴，包括『舊振南、開元食品、錸德集團、健生活、泰山企業、金色三麥、橘焱胡同、正隆紙業、和益化學工業股份有限公司、DV、菜霸子、雲豹能源以及Volvo Cars凱銳南區汽車』，共同出席此次冠名記者會，見證球隊從創隊、突破國際排名，到正式成為臺北市政府註冊球隊的重要里程碑。

除了長期支持球隊的企業夥伴齊聚現場外，本次冠名記者會也獲得政界與籃球界眾多重量級貴賓親臨支持。包括是『臺北市議長戴錫欽』及『臺北市議員陳宥丞』特別到場獻上祝福與勉勵，展現對臺北3x3職業籃球發展的高度關注與支持。

籃球界更是星光熠熠，多位重量級前輩與產業代表共同出席，包括『中華民國籃球協會秘書長李雲翔、P. LEAGUE+執行長陳建州、TPBL秘書長王志群、璞園建築籃球隊發言人陳信安、3x3籃球協會副理事長錢薇娟等人』，共同見證球隊的重要時刻。

此外，今年成立的旺寶青年隊，由『義守大學籃球隊球隊教練謝玉娟』也親自帶領旺寶青年隊到場支持，展現產學合作與青年培育的延續力量；為球隊送上最深的祝福。

從政界支持、企業投入到籃球界前輩齊聚，現場不僅展現出臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊在臺灣籃球圈的重要影響力，也象徵3x3籃球正逐步成為臺灣籃球發展不可忽視的核心力量。

這份長期的陪伴與信任，不僅成為球隊持續向前的重要力量，更象徵臺灣3x3職業籃球正逐步建立起穩健且具國際競爭力的產業生態。透過城市支持、企業投入與職業化發展並進，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊也將持續肩負臺灣3x3籃球向上突破的使命，朝世界舞臺與奧運目標全力邁進。

大合照。（旺寶整合行銷股份有限公司提供）

右後旺寶青年隊、左後台北永豐旺寶職業隊。（旺寶整合行銷股份有限公司提供）

旺寶整合行銷董事長『吳同喬』。（旺寶整合行銷股份有限公司提供）

永豐銀行董事長『曹為實』。（旺寶整合行銷股份有限公司提供）

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