TPBL》戰神合作國際運動品牌推聯名服飾 雷蒙恩直呼好看

台北台新戰神攜手國際運動品牌NIKE推出「台北戰神 x NIKE競化系列」服飾。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神攜手國際運動品牌NIKE推出「台北戰神 x NIKE競化系列」服飾，以NIKE的機能語言與運動精神為概念，其中短TEE與POLO衫使用Dri-FIT導濕速乾科技，無論運動與日常皆能維持乾爽舒適，將場上拚戰節奏延伸至城市生活。整體設計結合NIKE經典標誌與台北戰神球隊識別，簡潔剪裁搭配輕量材質，風格俐落好搭，雷蒙恩試穿後表示，「球衣材質很舒服，版型也很好看」，四款商品將於本周末主場及戰神線上商城同步販售，戰友們入手台北戰神 x NIKE競化系列整裝上陣，從生活到球場，一起前進。

本次系列商品涵蓋球衣、大學TEE、短TEE與POLO衫等多款服飾。「台北戰神 x NIKE競化球衣」採用輕量與高透氣材質，穿著舒適不悶熱，雷蒙恩直呼好穿；體能教練陳聖筌則偏好「台北戰神 x NIKE競化短TEE」黑色款，「Dri-FIT材質很適合愛運動的我，黑色也更顯質感。」「台北戰神 x NIKE競化大學TEE」黑、紅兩款深受魏芃禾與江均喜愛，整體輕薄不厚重，胸前刺繡NIKE經典標誌也為整體增添層次感，魏芃禾認為「輕薄材質可以從春天穿到秋天，好穿又好搭」。

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此次也由戰神教練團與球員實際穿搭拍攝，首次參與商品拍攝的魏芃禾略顯羞澀，面對鏡頭一度難以自然展現笑容，助理教練陳世念在一旁看著照片直說：「你剛有在笑嗎？」拍攝結束後芃禾笑回：「念哥是我的指導老師。」助理教練陳世念督軍拍攝不改幽默風格表示：「20幾歲看的是顏值，40幾歲的我才需要妝髮」，更笑虧芃禾「頭髮自己抓就好，不用妝髮啦」，讓現場笑聲不斷。

台北戰神本周末4月25日至26日舉辦《沖繩夏日いやささー》主題日，將帶領戰友感受沖繩文化魅力，「台北戰神 x NIKE 競化系列」亦同步於主場及官方商城開賣。此外，也推出多款全新生活小物，包含戰神全員、應援團長Rina及Taishin Wonders典藏壓克力簽名版以及貼身情人枕頭套（戰神版）、伴你入睡枕頭套（應援團長Rina及Taishin Wonders版），邀請戰友將這份陪伴帶回家。

活動期間同步推出主場限定賽後活動，4/25（六）為應援團長Rina及Taishin Wonders簽名會，4/26（日）舉行戰神球員簽名會。凡於戰神裝備局當日消費滿888元即可參加，單日限額100名，趕緊把握難得機會，進場與球員及啦啦隊近距離互動，留下難忘回憶。

台北台新戰神攜手國際運動品牌NIKE推出「台北戰神 x NIKE競化系列」服飾。（台北台新戰神提供）

台北台新戰神攜手國際運動品牌NIKE推出「台北戰神 x NIKE競化系列」服飾。（台北台新戰神提供）

台北台新戰神攜手國際運動品牌NIKE推出「台北戰神 x NIKE競化系列」服飾。（台北台新戰神提供）

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