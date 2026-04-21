自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

亞運滑板》剛好來日移地訓練 14歲滑板新星林逸凡搶先感受場地

2026/04/21 16:57

滑板好手林逸凡。（記者盧養宣攝）滑板好手林逸凡。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，考察團今視察愛知縣國際會展中心，這裡一共是5個項目的場地，13歲滑板小將林逸凡近日正好也到日本移地訓練，今與日籍教練一同來看場地，持續備戰亞運。

愛知縣國際會展中心距離名古屋中部機場步行僅約5分鐘，此次是滑板、自由車X自由式、電競、擊劍以及霹靂舞的場地，目前仍是一般的會展中心，預計7月會進行施工，也會有健身器材供居住在鄰近飯店的選手使用。

林逸凡11歲就代表台灣參加杭州亞運，最終在女子公園式（碗池）收下第8名，她日前在亞錦賽拿下第4名，有機會再度代表台灣進軍亞運。

林逸凡3年前開始向日籍教練笹岡拳道拜師，近日正好在名古屋訓練，因此今天也特別來到主場館參觀，她表示，這裡的環境很好，台灣沒有這麼大的室內場館。她也提到，自己相較杭州亞運時更有自信，「現在有更多可以跟別人競爭的招數。」

林逸凡主要用英文與笹岡拳道溝通，她表示，有些重要的日本字彙現在也聽得懂，「學比較久也知道教練要表達的是什麼。」

林逸凡接下來預計到義大利羅馬參加奧運積分賽，持續透過賽事調整狀態，「希望把路線調得更好，

笹岡拳道表示，剛與林逸凡合作時，她是一位失誤很少，感覺也不怎麼會緊張的選手，但因為近期難度提高，失誤難免會稍微明顯，會協助她持續修正問題，迎接大賽。

滑板好手林逸凡（左3）、日本教練笹岡拳道（左2）。（記者盧養宣攝）滑板好手林逸凡（左3）、日本教練笹岡拳道（左2）。（記者盧養宣攝）

愛知縣國際會展中心將作為5個亞運項目的場地。（記者盧養宣攝）愛知縣國際會展中心將作為5個亞運項目的場地。（記者盧養宣攝）

愛知縣國際會展中心將作為5個亞運項目的場地。（記者盧養宣攝）愛知縣國際會展中心將作為5個亞運項目的場地。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中