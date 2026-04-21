亞運滑板》剛好來日移地訓練 14歲滑板新星林逸凡搶先感受場地

滑板好手林逸凡。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，考察團今視察愛知縣國際會展中心，這裡一共是5個項目的場地，13歲滑板小將林逸凡近日正好也到日本移地訓練，今與日籍教練一同來看場地，持續備戰亞運。

愛知縣國際會展中心距離名古屋中部機場步行僅約5分鐘，此次是滑板、自由車X自由式、電競、擊劍以及霹靂舞的場地，目前仍是一般的會展中心，預計7月會進行施工，也會有健身器材供居住在鄰近飯店的選手使用。

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林逸凡11歲就代表台灣參加杭州亞運，最終在女子公園式（碗池）收下第8名，她日前在亞錦賽拿下第4名，有機會再度代表台灣進軍亞運。

林逸凡3年前開始向日籍教練笹岡拳道拜師，近日正好在名古屋訓練，因此今天也特別來到主場館參觀，她表示，這裡的環境很好，台灣沒有這麼大的室內場館。她也提到，自己相較杭州亞運時更有自信，「現在有更多可以跟別人競爭的招數。」

林逸凡主要用英文與笹岡拳道溝通，她表示，有些重要的日本字彙現在也聽得懂，「學比較久也知道教練要表達的是什麼。」

林逸凡接下來預計到義大利羅馬參加奧運積分賽，持續透過賽事調整狀態，「希望把路線調得更好，

笹岡拳道表示，剛與林逸凡合作時，她是一位失誤很少，感覺也不怎麼會緊張的選手，但因為近期難度提高，失誤難免會稍微明顯，會協助她持續修正問題，迎接大賽。

滑板好手林逸凡（左3）、日本教練笹岡拳道（左2）。（記者盧養宣攝）

愛知縣國際會展中心將作為5個亞運項目的場地。（記者盧養宣攝）

愛知縣國際會展中心將作為5個亞運項目的場地。（記者盧養宣攝）

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