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獲企業暖心贊助 高雄後勁國中女足隊7月遠征澳洲

2026/04/21 17:16

後勁國中女足隊將於7月遠赴澳洲參加Kanga Cup國際青少年足球賽。（高雄市教育局提供）後勁國中女足隊將於7月遠赴澳洲參加Kanga Cup國際青少年足球賽。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立後勁國中女子足球隊7月11至19日將代表高雄遠征澳洲參加「Kanga Cup 國際青少年足球賽」，與來自世界各國350支隊伍比賽交流，為讓這些熱愛足球的孩子圓夢參賽，台積電、日月光等企業暖心贊助逾140萬元經費，市長陳其邁今（21）日特別於市政會議頒發感謝狀。

後勁國中校長蔡嘉興表示，女足隊中有超過一半是相對弱勢的孩子，但在郭慈慧教練專業帶領下，戰績輝煌，連續於111與112學年度奪下5人制足球聯賽二連霸，並於今年體署盃奪得全國冠軍。

女足隊中有多位選手因表現優異，入選 U14 及 U17 國家代表隊。其中一年級的李芊儀是原住民的孩子，為了一圓足球夢，每天清晨5點便從屏東趕往高雄，將辛苦化為動力勤練足球與課業學習；隊長廖品畇身為新住民二代，她以卓越實力入選U17國家隊，更是球隊不可或缺的靈魂。

蔡嘉興指出，此次遠征澳洲光是交通與住宿經費至少130萬元，在在前高市副議長黃石龍與議員黃文志的促成下，獲得日月光集團50萬元、台積電集團約93萬元與高山林水務公司10萬元的鼎力相助，讓這些學生得以圓夢與世界各地的隊伍砌磋球技，也期望未來有更多企業投入基層運動，共同為高雄市培育更多運動優秀人才。

台積電贊助後勁國中女足隊逾93萬元出國比賽經費。（高雄市教育局提供）台積電贊助後勁國中女足隊逾93萬元出國比賽經費。（高雄市教育局提供）

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