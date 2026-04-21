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亞運電競》上屆勇奪2銀、2銅 台灣隊力拚更上一層樓

2026/04/21 17:29

電競隊總教練張宇。（記者盧養宣攝）電競隊總教練張宇。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，考察團今視察愛知縣國際會展中心，這裡一共是5個項目的場地，培訓隊總教練張宇（四葉）今表示，選手飯店與場館相近，流程單純，「這樣的安排滿好的。」

愛知縣國際會展中心距離名古屋中部機場步行僅約5分鐘，此次是滑板、自由車X自由式、電競、擊劍以及霹靂舞的場地，目前仍是一般的會展中心，預計7月會進行施工，也會有健身器材供居住在鄰近飯店的選手使用。

張宇指出，這次選手居住的飯店就在場館旁邊，「報到的第一站也在這裡，流程上很單純，這也是我們很期望的。」

張宇提到，電競所需的訓練環境與設備比較複雜，這次協會特別與日本電競協會合作，另外找一個訓練場地，目前仍在確認，「比賽跟住宿很單純，這一點滿好的。」

張宇表示，日本與台灣僅時差1小時，飲食部分也不需要太擔心，因此代表隊這次預計會稍晚抵達名古屋，「讓選手保持火燙的手感過來，間隔一天就直接比賽。」

張宇今特別關注比賽場地的隔音問題，他解釋，電競若是手遊項目不需要擺很多電腦，「每個人只要手機就可以比賽，所需空間較少，我們最擔心的是隔音問題，因為電競溝通的過程中會比較擔心被對手聽見。」

台灣上屆勇奪2銀、2銅，張宇對於這次的期待表示，台灣在很多電競項目一直以來都有不錯的成績，「我們的目標確實是超越上一屆，但這次新增很多沒有職業化的項目，會遇到日本與中國這些有職業化的團隊，會是我們比較挑戰的地方。」

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