籃球》李忠熙、羅興樑師徒再度攜手 菁英射手營南進府城

李忠熙（左起）與羅興樑 。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕南韓傳奇名將「亞洲第一射手」李忠熙，與我國「神奇小子」羅興樑再度師徒攜手，為台灣籃運扎根的第二屆「MONARCH菁英射手營」，今夏即將南下台南府城，希望透過南北呼應的推廣效應，持續深耕基層。

7月1日到7月12日期間，除了來自松山、泰山、高苑、屏東等30位高中菁英組選手，本屆大學邀請組更南進府城，新添長榮大學女籃隊、成功大學男籃隊，以及原本北台灣的文化大學男籃隊，共3支隊伍、超過百位的學生在本屆營會中，接受亞洲籃壇「傳奇」李忠熙與「神奇」羅興樑這兩世代射手的示範薰陶及現身說法，全面提升明日之星的個人球技與臨場情商。

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為了吸引新世代，MONARCH今年將以AI科技風尚，為兩位橫跨20年的球星打造出全新的IP形象。至於去年引起老球迷和迷二代不小迴響的公開組，今年每梯活動時間為4.5小時，屆時訓練內容之外，大會特別在課程結束前，增加30分鐘「教練對談」橋段，讓粉絲們可以和傳奇球星近距離互動，相關細節可洽MONARCH報名網站（https://www.accupass.com/event/2604170834534585857330）。

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