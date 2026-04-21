自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

籃球》李忠熙、羅興樑師徒再度攜手 菁英射手營南進府城

2026/04/21 18:22

李忠熙（左起）與羅興樑 。（大會提供）李忠熙（左起）與羅興樑 。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕南韓傳奇名將「亞洲第一射手」李忠熙，與我國「神奇小子」羅興樑再度師徒攜手，為台灣籃運扎根的第二屆「MONARCH菁英射手營」，今夏即將南下台南府城，希望透過南北呼應的推廣效應，持續深耕基層。

7月1日到7月12日期間，除了來自松山、泰山、高苑、屏東等30位高中菁英組選手，本屆大學邀請組更南進府城，新添長榮大學女籃隊、成功大學男籃隊，以及原本北台灣的文化大學男籃隊，共3支隊伍、超過百位的學生在本屆營會中，接受亞洲籃壇「傳奇」李忠熙與「神奇」羅興樑這兩世代射手的示範薰陶及現身說法，全面提升明日之星的個人球技與臨場情商。

為了吸引新世代，MONARCH今年將以AI科技風尚，為兩位橫跨20年的球星打造出全新的IP形象。至於去年引起老球迷和迷二代不小迴響的公開組，今年每梯活動時間為4.5小時，屆時訓練內容之外，大會特別在課程結束前，增加30分鐘「教練對談」橋段，讓粉絲們可以和傳奇球星近距離互動，相關細節可洽MONARCH報名網站（https://www.accupass.com/event/2604170834534585857330）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中