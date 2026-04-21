自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》從敲首安後的動作談李灝宇成長 平鎮教頭：他的個性沈穩太多了！

2026/04/21 19:19

李灝宇。（路透） 李灝宇。（路透）

〔記者倪婉君／台北報導〕23歲老虎好手李灝宇今敲出大聯盟生涯首安，母校平鎮青棒教頭吳柏宏也為子弟兵熬夜看球，並以他為榮地說，「滿多台灣好手都升上大聯盟，但是自己子弟兵上大聯盟，又打出首安，心情上當然不一樣！」

李灝宇在上週六升上大聯盟，成為史上第19名升上大聯盟的台灣球員，更是平鎮隊史第1人，讓母校與有榮焉。吳柏宏在得知李灝宇會在台灣時間昨晚11點10分賽事出賽後，就決定要為子弟兵特別晚睡，笑說：「不然我平常9、10點就睡了。」

儘管李灝宇直到第3場先發出賽才敲出首安，但吳柏宏認為這樣的速度已經很快了，「畢竟面對的投手都是頂尖的，過往台灣選手上去的揮空率滿高的，但我覺得他的擊球率滿高，要擊出安打的機率自然就會提升，這應該是他跟其他台灣選手比較不一樣的地方。」

李灝宇曾在2021年高中木棒聯賽以單屆6轟刷新大會紀錄，吳柏宏表示他是自己帶過力量最大的球員，「目前在平鎮打最遠的」。但吳柏宏認為，李灝宇在旅美之後無論球技和心態都不斷精進，並以他敲出首安後的動作為例，「他敲出第一支安打，應該會非常興奮，但他雖然有拍手、握拳，卻沒有很大的肢體動作，我覺得這是他成長的地方，畢竟還在比賽過程中，不會讓情緒影響他。」

「他的個性上沉穩太多了！」吳柏宏以過去李灝宇在小聯盟時期被投出觸身球後，容易會對投手比較激動，但現在看得出來他已經比較沈穩。在李灝宇替平鎮爭光後，吳柏宏也看好左投林維恩會是下一位升上大聯盟的平鎮球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中