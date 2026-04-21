MLB》從敲首安後的動作談李灝宇成長 平鎮教頭：他的個性沈穩太多了！

李灝宇。（路透）

〔記者倪婉君／台北報導〕23歲老虎好手李灝宇今敲出大聯盟生涯首安，母校平鎮青棒教頭吳柏宏也為子弟兵熬夜看球，並以他為榮地說，「滿多台灣好手都升上大聯盟，但是自己子弟兵上大聯盟，又打出首安，心情上當然不一樣！」

李灝宇在上週六升上大聯盟，成為史上第19名升上大聯盟的台灣球員，更是平鎮隊史第1人，讓母校與有榮焉。吳柏宏在得知李灝宇會在台灣時間昨晚11點10分賽事出賽後，就決定要為子弟兵特別晚睡，笑說：「不然我平常9、10點就睡了。」

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儘管李灝宇直到第3場先發出賽才敲出首安，但吳柏宏認為這樣的速度已經很快了，「畢竟面對的投手都是頂尖的，過往台灣選手上去的揮空率滿高的，但我覺得他的擊球率滿高，要擊出安打的機率自然就會提升，這應該是他跟其他台灣選手比較不一樣的地方。」

李灝宇曾在2021年高中木棒聯賽以單屆6轟刷新大會紀錄，吳柏宏表示他是自己帶過力量最大的球員，「目前在平鎮打最遠的」。但吳柏宏認為，李灝宇在旅美之後無論球技和心態都不斷精進，並以他敲出首安後的動作為例，「他敲出第一支安打，應該會非常興奮，但他雖然有拍手、握拳，卻沒有很大的肢體動作，我覺得這是他成長的地方，畢竟還在比賽過程中，不會讓情緒影響他。」

「他的個性上沉穩太多了！」吳柏宏以過去李灝宇在小聯盟時期被投出觸身球後，容易會對投手比較激動，但現在看得出來他已經比較沈穩。在李灝宇替平鎮爭光後，吳柏宏也看好左投林維恩會是下一位升上大聯盟的平鎮球員。

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