MLB》李灝宇大聯盟首安出爐 林子偉：他的實力可以站穩大聯盟

林子偉。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕旅美球員李灝宇今天擊出大聯盟生涯首安，首打點、首得分、首長打也在這場出爐，身為旅美前輩的樂天桃猿內野手林子偉表示，李灝宇曾經與他分享升上大聯盟的喜訊，看到李灝宇擊出首安相當感動，相信李灝宇的實力可以站穩大聯盟。

林子偉指出，李灝宇上大聯盟前1天曾打電話給他，當下他沒接到，雖然根據經驗猜到應該是上大聯盟，回撥時還是問「兄弟，怎麼了？」，聽到李灝宇說「我升上去了！」，他先是愣了一下，接著問「真的假的？」、「你在開玩笑還是認真的？」，確定李灝宇說「是真的！」，當下非常高興地說「哇！替你開心！」

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林子偉表示，雖然沒有收看李灝宇擊出首安的比賽轉播，早上起床後還是有看影片，當年他被紅襪叫上大聯盟的場景頓時浮現眼前，「我的首安也在芬威，他不但有首安，還有首打點、首長打、首得分，蠻感動的，希望他一直在上面，不要下來，最重要是保持健康，千萬不要受傷！」

林子偉指出，雖然跟李灝宇相差快10歲，也不曾一起打過球，但休賽季會一起做重訓，感情一直很好有點像是兄弟，經典賽前他曾跟李灝宇說「我覺得你可以上去了吧？今年要拚上去」，沒想到李灝宇真的實現夢想。

李灝宇賽後在芬威球場的「綠色怪物」內部牆面留下首安簽名，林子偉透露，當年擊出大聯盟首安後，隊友與翻譯都有提醒他要去簽名，但他練完球後就去休息，「我是真的忘記了啦！現在想一想好可惜喔，沒有去簽名。」

林子偉認為，亞洲野手要站穩大聯盟比較有點難度，李灝宇有速度、臂力、守備、打擊、Power，感覺很像拉丁美洲選手，而且個性敢衝、敢拚、敢做，很有霸氣又不認輸，他看好李灝宇可以站穩大聯盟。

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