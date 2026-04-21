WTT支線賽》5局扳倒日本亞青國手 黃愉偼8強和蔡昀恩上演內戰

黃愉偼歷經5局大戰才晉級女單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕去年世大運女單銀牌得主黃愉偼，今晚在2026年WTT塞內茨（斯洛伐克）支線賽女單16強戰，歷經一場接近1小時的5局大戰後，以3:2力退2017年日本亞青國手笹尾明日香，8強將和雙打搭檔蔡昀恩上演「合庫內戰」。

黃愉偼上一站在哈維若夫支線賽一路殺進女單決賽才以0:3不敵日本好手赤江夏星，以亞軍作收，也締造個人在WTT賽事女單最佳戰績，世界排名也從上週的83躍升至生涯最佳的65。

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這一站來到斯洛伐克，黃愉偼延續火熱手感，32強先以3:1逆轉20歲印度小將柯特查，16強戰面對哈維若夫站打進4強的笹尾明日香，首局在10:8聽牌下，雖然連續錯過4個局點，仍以14:12驚險拿下；次局則在8:10的逆境下，連續化解兩個局點後，以12:10後來居上。世界排名96的笹尾明日香從第3局展開反撲，以11:9、11:9連追2局扳平戰局。

決勝局，黃愉偼在7:4領先下被追到8平，隨後連吃對手兩顆發球以10:8率先聽牌，但兩個賽末點都被笹尾逃過，決勝時刻，笹尾接發球再度失誤，隨後黃愉偼在驚險救下一顆擦邊球後，對手正手搶攻出界，有驚無險以11:9過關。

世界排名140的蔡昀恩首戰先以直落三解決從資格賽晉級的芬蘭老將朵娜；16強對決世界排名50的前埃及一姐梅謝芙，意外地沒遭遇太多抵抗，以11:7、11:4、11:7快意獲勝，繼去年美國斯波坎支線賽後再度闖進女單8強，追平生涯最佳戰績。

黃愉偼和蔡昀恩過去在國際賽交手以2勝1負略占上風，但去年兩人在支線賽兩度遭遇，各拿1勝，對於這場同室操戈，黃愉偼說，「還是正常打，把平常練的東西發揮出來就好!」蔡昀恩也說:「盡力就好!」

蔡昀恩直落三擊退埃及女將，闖進女單8強。（取自WTT官網）

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