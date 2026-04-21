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中職》嚴宏鈞上週升格當爸爸 本週就被升上一軍

2026/04/21 20:35

嚴宏鈞。（記者林正堃攝）嚴宏鈞。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕嚴宏鈞上週剛升格當爸爸，本週就被樂天桃猿升上一軍，他表示，有女兒後讓他更有責任感，也深切感受「生子後」的運勢，相隔快2年終於回到一軍，讓他更加體會身體健康的重要，「應該是女兒給我帶來好運，這次回來只有1個目標，就是不要再受傷了。」

嚴宏鈞前次在一軍出賽是2024年7月18日，因為右膝十字韌帶斷裂與半月板受傷必須接受手術，去年5月底傷癒復出都在二軍，季末雖被放進台灣大賽出賽名單，正式回到一軍卻已相隔642天，「雖然去年有打總冠軍賽，但是對我來說，季賽才是讓我回來的最大動力。」

嚴宏鈞指出，去年幾乎都在復健、訓練、比賽的循環中度過，右腳的狀況時好時壞，操作某些動作心裡多少會有陰影，必須不斷藉由重量訓練強化下半身肌力避免再次受傷，現在已經回到受傷前的狀態，「雖然沒有趕上開季，還是隨時做好準備，看球隊什麼時候需要我。」

嚴宏鈞上週迎接第1個寶寶，臉上滿是初為人父的喜悅，「本來我沒有什麼感覺，真的看到女兒的時候，心裡才開始有一些感覺，現在我每天都會去月子中心陪老婆，然後抱抱女兒、哄女兒睡覺，現在打球覺得更有目標，為了家人要更努力。」

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