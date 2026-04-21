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BCL》伯朗繳23分還飆進超前三分球 領航猿擊敗成吉思汗野馬奪4連勝

2026/04/21 20:54

BCL》伯朗繳23分還飆進超前三分球 領航猿擊敗成吉思汗野馬奪4連勝伯朗。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）小組賽面對蒙古成吉思汗野馬的強力挑戰，兩隊一路廝殺到最後一刻，領航猿靠著伯朗關鍵三分球和李家慷重要拋投，以82：78驚險收下4連勝。

領航猿這次小組賽和新北國王、香港南華和成吉思汗野馬同組，目前他們收下3連勝，今天是這次小組賽猿隊首次和野馬交手，但當家一哥盧峻翔因腳踝傷勢持續缺陣中。

開局兩隊持續拉鋸，首節打完領航猿僅取得1分小幅領先，第2節一度靠著譚傑龍、陳將双火力串聯擴大領先，未料之後領航猿自己發生多次失誤，讓野馬有機可乘持續緊追，但這節尾聲伯朗和林正強攻籃下，半場打完暫時以46：43領先。

伯朗在上半場拿下12分全隊最高，他們在上半場團隊命中率達到51.3%，野馬洋將米勒（Ian Bennet Miller）半場進帳17分全場最高。

易籃後，領航猿在伯朗發揮之下，一度取得雙位數領先，但對手也非省油的燈，蒙古圖樂嘉（Odgerel Tulga）連續得分帶隊超前。末節開局阿提諾在籃下逞威助隊要回領先，但野馬很快還以顏色，兩隊持續拉鋸。

最後1分半鐘，領航猿2分落後，因野馬隊技術犯規，伯朗罰球線上進帳1分又飆進三分球，帶隊取得2分超前，隨後關達祐防守加上李家慷重要拋投，助領航猿握有4分優勢，也成功擋下對手反撲，驚險勝出。

領航猿伯朗繳出23分、5籃板、6助攻全能表現，阿提諾也有19分進帳，李家慷和關達祐拿下7分為本土最高。

伯朗。（桃園領航猿提供）伯朗。（桃園領航猿提供）

李家慷。（取自FIBA官網）李家慷。（取自FIBA官網）

阿提諾。（取自FIBA官網）阿提諾。（取自FIBA官網）

米爾納。（桃園領航猿提供）米爾納。（桃園領航猿提供）

卡米諾斯。（桃園領航猿提供）卡米諾斯。（桃園領航猿提供）

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