中職》中信兄弟歷史之夜！史上第2次合力無安打達成

鄭浩均。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟鄭浩均今天面對統一獅隊交出完全壓制好投，7局任內完全未被擊出任何安打，呂彥青、李振昌接手，也都未被敲安，中信兄弟終場6:0擊敗統一獅，終止2連敗。也成就史上第2場合力無安打。

今天賽前僅累積6打席、今擔任先發游擊手的張仁瑋，首局就給布雷克重擊，擊出個人生涯首支首局首打席全壘打。

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7局上，高宇杰、宋晟睿敲安，張仁瑋再擊出高飛犧牲打，拿下第2分。8局上，獅隊換上高塩將樹，陳俊秀選到保送，許基宏和王威晨連續安打，兄弟再拿分數。兄弟9局上再進帳保險分，宋晟睿、張仁瑋和黃韋盛都敲安。

鄭浩均今天7局送出6次三振、4保送，未被擊出任何安打，7局投滿用94球，教練決定在7局投滿時換下他。鄭浩均因此錯失獨立完成無安打比賽機會。

平野惠一第3年擔任中信兄弟總教練，前兩年各拿聯盟榜首的70勝，今天率隊止敗，以累計執教144勝追平林威助，並列中信兄弟時期最多勝、隊史第4多勝教頭。

中職前次出現無安打比賽，是2023年5月19日中信兄弟面對富邦悍將，當時兄弟先發也是鄭浩均，他和謝榮豪、吳俊偉和呂彥青共同完成無安打比賽，也是中職史上首次合力締造無安打。前次單人獨力完成無安打比賽，則已是2021年4月2日統一獅隊猛威爾面對味全龍。

而中職在今晚之前，共出現11場無安打比賽（2015年Lamigo桃猿隊明星台灣大賽無安打比賽不計）。

張仁瑋生涯首支首局首打席全壘打。（記者李惠洲攝）

王威晨。（記者李惠洲攝）

李振昌關門成功。（記者李惠洲攝）

兄弟締造無安打比賽。（記者李惠洲攝）

兄弟終場6:0擊敗統一獅，終止2連敗。（記者李惠洲攝）

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