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全中運游泳》「天才少女」何康婗首秀搶眼 包辦蛙式3金全破大會

2026/04/21 21:22

何康婗。（台南市體育局提供）何康婗。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅12歲的「天才少女」何康婗，115年全國中等學校運動會游泳賽事表現搶眼，挾壓倒性優勢橫掃國女50、100以及200公尺蛙式共3面金牌，而且全破大會紀錄，展現優質潛能與競爭力。

何康婗來自台南麻豆國中，4月27日才滿13歲，3月全國春季錦標賽女子200蛙游出2分31秒72，以0.07秒差距跨過今年名古屋亞運參賽門檻，也成為台灣泳壇史上年紀最小的亞運菜鳥。首度角逐全中運的她，這幾天國女50、200蛙連破大會紀錄摘金，尤其200蛙2分31秒36再度亞運達標，更令團隊相當開心。今日100蛙決賽，何康婗1分10秒70率先觸壁，也突破林姵彣104年全中運1分10秒89大會障礙，只可惜挑戰1分09秒11亞運達標功虧一簣。

何康婗的教練父親何兆基，從小陪伴在泳池成長，對於愛女全中運首秀感到滿意，雖然外界都把她稱為「神童、天才」，他謙稱這其實都靠日復一日的辛苦鍛鍊而來，「她除了天生水感比較好，我覺得最大差異就在不服輸的心態。此外，康婗平常訓練時很有耐心，一個動作可以不斷調整，逐漸把平日成果累積起來。」

現任亞運教練團之一的前奧運國手黃智勇，也非常看好何康婗的發展性，「我在兩年前就注意她的表現，雖然身材沒有很突出，但成功最大關鍵應該是父親協助，因為康婗現在的動作技術性含量非常高，都是經由教練老爸仔細雕琢而成，我覺得今年亞運，她應該就有機會挑戰全國紀錄。」

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