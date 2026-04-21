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全中運軟網》台南後壁體系單日4金！國中男雙稱王、高中女雙封后

2026/04/21 21:57

邱宸鑫（左起）、曾祤帆。（台南市體育局提供）邱宸鑫（左起）、曾祤帆。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會軟網賽事，台南市傳統勁旅後壁高中、國中單日豪奪4面金牌大進補，目前軟網已獲6金、3銀、1銅，團體賽尚未登場已經預告成為最大贏家。

後壁體系今天4面金牌，包括國中男雙邱宸鑫／曾祤帆、國中女雙陳欣蕾／雷喻喬、高中女雙張洧頤／陳芓綺、高中混雙洪元豐／陳筱雯，也為明日登場的男、女團體賽拚出士氣。國中男雙金牌戰，邱宸鑫／曾祤帆對決同樣來自府城的南寧高中國中部林柏翰／趙偉翔，雖從3：1被對手追成3：3平手，不過邱宸鑫在底線掃出關鍵對角抽球得手，逐漸把氣勢要回，終以5：3驚險奪金。

「當時打得不是很好，被對手節奏帶著走，我們就找機會溝通，討論要怎麼打比較好，也提醒彼此還是有領先優勢，不要緊張。」邱宸鑫笑說，對手不斷對自己吼叫確實影響到情緒，「到後面我也開始振奮自己，其實我平常不太會叫的。」八年級的邱宸鑫，去年隨隊拿到團體銀牌，與曾祤帆今年首度搭檔全中運，就過關斬將搶下首面金牌，樂得兩人同聲說：「一開始是教練讓我們搭，後來越配默契越好，教練也很放心給我們打。」

高中女雙金牌戰，張洧頤／陳芓綺以5：1擊退雲林縣斗六高中陳芷蕎／陳語萱，人高手長的陳芓綺救了不少險球，全隊靠著優勢防守輕騎過關，這是兩人合作後首面全中運金牌，賽後張洧頤還感動流下眼淚，「我今年高三了，真的很希望拿到這面金牌，其實壓力滿大的。」張洧頤賽後說：「雙打跟單打不一樣，單打輸贏都是自己，雙打就很怕失誤對不起隊友，而且我是學姐，應該要帶著學妹。」

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