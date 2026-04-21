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中職》李勛傑單場雙響 樂天桃猿6：1勝富邦悍將

2026/04/21 22:38

李勛傑。（記者林正堃攝）李勛傑。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天靠代打上陣的李勛傑單場雙響轟下4分，以6：1逆轉擊敗富邦悍將，總教練曾豪駒表示，李勛傑7局下算是大難不死，能夠把握下1次的機會，對球隊的幫助很大。

富邦1局上靠孔念恩高飛犧牲打先馳得點，兩隊打完6局形成投手戰就只得這1分，樂天於7局下反撲，7局下，馬傑森、劉子杰開局連續安打，李勛傑代打轟出3分彈逆轉戰局，帶動打線單局灌進5分，8局下李勛傑率先打擊演出單場雙響。

曾豪駒指出，7局下是低比分，需要得點圈適時一擊，李勛傑開轟前差點被接到，算是大難不死，能夠把握下1次機會，把自己表現出來，在關鍵時刻給出重要一擊，這就是球隊需要的，年輕球員不用怕打不好，持續做到該做的事，就會有好的結果。

摩爾曼用87球投7局，只被打2支安打失1分，還投出6次三振，曾豪駒表示，相較於前次先發投5.1局失5分，魔爾曼在投球內容上做出修正，這場製造很多揮空，展現穩定的壓制力。

富邦派陳品宏先發，帳面上用76球投6.1局失4分承擔敗投，但前6局只被打3支安打無失分，曾豪駒認為，陳品宏前幾局的控球其實很穩定，打線可能因為第1次對戰沒有打得很紮實，7局下趁體力下滑掌握到失投球才出現連續安打，「他很有具備潛力，是位不錯的投手。」

李宗賢差點接殺李勛傑。（記者林正堃攝）李宗賢差點接殺李勛傑。（記者林正堃攝）

摩爾曼。（記者林正堃攝）摩爾曼。（記者林正堃攝）

陳品宏。（記者林正堃攝）陳品宏。（記者林正堃攝）

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