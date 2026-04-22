兄弟王牌先發、大谷翔平挑戰刷新亞洲紀錄 今日賽事預告與轉播

羅戈。（資料照，記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有3場轉播，老虎在主場迎戰釀酒人，台灣好手李灝宇有機會出賽；另一場是世仇對決，由紅襪大戰洋基；最後一場是道奇交手巨人，衛冕軍派出王牌山本由伸出馬，而大谷翔平將挑戰連續53場上壘，力拚刷新亞洲紀錄，大家千萬不要錯過了。

請繼續往下閱讀...

NBA季後賽有2場轉播，馬刺坐鎮主場交手拓荒者，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）能否率隊取得2：0領先？湖人與火箭的系列賽G2，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）持續單核出擊，他能發揮全力詹模式嗎？精彩戰況令人期待。

中職方面，兄弟挑戰本季首度連勝，派出王牌洋投羅戈對決獅隊銳力獅；富邦與樂天上演土投對決，由游霆崴碰頭劉家翔；開季最火燙的2支球隊味全、台鋼正面交鋒，魔神龍大戰後勁，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

06：30 釀酒人 VS 老虎 愛爾達體育2台

06：35 洋基 VS 紅襪 愛爾達體育1台

09：35 道奇 VS 巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：00 拓荒者VS馬刺 緯來體育

10：30 火箭VS湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 中信兄弟 VS 統一獅 愛爾達體育2台、DAZN1

18：30 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN2

18：30 味全龍 VS 台鋼雄鷹 MOMOTV、愛爾達體育1台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法