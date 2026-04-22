全中運游泳》50蝶破王冠閎大會紀錄！台美混血吳兆騏首金到手

吳兆騏。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會游泳賽事，台美混血吳兆騏在高男組50公尺蝶式飆出24秒55佳績，不但首度摘下金牌，更把高懸6年的「台灣蝶王」王冠閎大會紀錄送入歷史。

「設定好目標，我堅持相信自己，把握機會突破極限，才能再創高峰！」高男50蝶決賽上演「頂尖交鋒」，來自台南光華高中的吳兆騏，發揮195公分高大體型及爆發力，不但挾些微差距險勝台中市東山高中勁敵張祐瑋的24秒83，更打破王冠閎109年全中運締造的24秒85大會障礙，樂得瘦身有成的吳兆騏說：「很滿意，原本預期大約游到25秒就不錯了，結果竟然到24秒多，還第一次打破名將前輩王冠閎的紀錄！」

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吳兆騏先前50仰決賽，就以0.03秒之差敗給張祐瑋屈居銀牌，如今50蝶甜蜜復仇令他格外開心，尤其兩個月前厲行減重，連最愛的炸薯條都暫時戒口，體重從103公斤一口氣降至92公斤，加上去年7月改找前國手黃硯歆擔任教練，整體狀態持續提升，讓吳兆騏信心滿滿地說：「感覺很好，跟以前比起來進步很多。不同的教練，教的方法也不同，然後技術點和動作也不一樣，更重要是教練比較年輕，跟我們比較好溝通。」

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