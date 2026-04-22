網球》艾卡拉茲連2年缺席 馬德里冠軍大熱門辛納說話了

辛納。（路透社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬德里網賽點燃戰火，由於西班牙地主好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）連2年掛免戰，被譽為新世代雙雄的辛納（Jannik Sinner）再度成為奪冠大熱門，這位義大利世界球王除了替驚傳受傷的年輕宿敵惋惜，也直言會在紅土遭遇更多不同挑戰。

「這對賽事無疑是沉重打擊。他去年也沒打，連續兩年缺席確實很艱難。加上喬科維奇（Novak Djokovic）也退出，籤表中少了Carlos和Novak，情況總是不一樣。」榮膺馬德里男單頭號種子的辛納，首輪免戰直接晉級，次輪對上會外賽殺入黑馬，他過去在這項男女共站、ATP千分等級大師賽，最佳戰績為2024年8強止步，因此儘管少了兩大勁敵，心態依舊格外謹慎，「我認為這裡比賽風格非常獨特，海拔很高，有時會起風，所以挑戰性十足，但每種不同的紅土球場，都能幫助我提高球技。」

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24歲的辛納近況甚佳，將自去年11月巴黎、今年印地安泉、邁阿密和蒙地卡羅以來，挑戰大師賽5連冠壯舉，也有機會藉由艾卡拉茲休兵，進一步鞏固重返球王寶座後的積分優勢。至於22歲的艾卡拉茲前景不明，蒙地卡羅爭冠輸給辛納後，上週巴塞隆納首輪右手腕受傷，已休兵迄今等待檢查結果，才能決定是否趕在5月24日開打的法國公開賽尋求衛冕。

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