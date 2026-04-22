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MLB》道奇57億2屆塞揚強投傳出好消息！台灣19歲新星柯敬賢有福了

2026/04/22 07:28

史奈爾。（資料照，美聯社）史奈爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍宇宙道奇將迎來一位大將回歸！根據大聯盟官網隨隊記者Sonja Chen報導，因肩傷無緣開季名單的1.82億美元（約新台幣57億）2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），即將於明天在1A展開復健賽。

史奈爾上季因肩膀傷勢，例行賽只先發11場，不過到了季後賽，史奈爾為道奇出賽6場（5場先發），投34局飆出41次三振，防禦率3.18。儘管世界大賽G1與G5兩場先發合計掉10分，但史奈爾仍在G7待命，在僅休2天下從牛棚登板，後援1.1局無失分，並在9局下將球交給山本由伸，完成2連霸。然而史奈爾也因此過於操勞，季後手臂感到不適，開季被放進15天傷兵名單。

日前史奈爾已開始在道奇主場進行實戰投打練習（Live BP），如今將正式在1A的安大略塔台蜂（Ontario Tower Buzzers）展開復健賽，而同樣效力該隊的19歲台灣新星柯敬賢，也有望和這位2屆塞揚強投同場先發。柯敬賢今天擔任先發第3棒右外野手，4打數0安打，賽後打擊三圍.350/.458/.700、攻擊指數1.158。

報導指出，史奈爾預計會至少把局數拉到5局、投球數來到75球後，才會正式回歸大聯盟，大約有望在5月下旬歸隊。目前道奇先發輪值除了固定的山本由伸、大谷翔平與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）外，其他像佐佐木朗希、斯漢（Emmet Sheehan）與羅布列斯基（Justin Wrobleski）接下來必須努力爭取續留輪值，以本季表現來看，防禦率僅1.88的羅布列斯基是最有力人選。

柯敬賢。（取自道奇1A官方X）柯敬賢。（取自道奇1A官方X）

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