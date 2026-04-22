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MLB》強！鄧愷威得點圈有人登板連飆2K拆彈 2.2局無安打防禦率1.65

2026/04/22 08:43

鄧愷威。（資料照，法新社）鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威，今天在面對守護者5局下登板後援，化解隊友留下的失分危機，最終後援2.2局無失分，有望收下本季第2次中繼成功。

太空人今天先發投手是前富邦悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss），他投3.1局失2分退場，接替他的戈登（Colton Gordon）投1局被敲2安，5局下退場時留下1出局一二壘有人危機，此時太空人派出鄧愷威登板救火。

鄧愷威上場後面對左右開弓的馬丁尼茲（Angel Martínez），在前面6球都走曲球與橫掃球後，第7球冷不防直接用四縫線速球塞進紅中，打者站著不動領到老K。接著對決下一棒奈勒（Bo Naylor），鄧愷威花4球，最後用招牌橫掃球讓打者揮空吞K，展現大心臟連飆2K拆彈成功。

6局下鄧愷威讓第9棒的羅奇歐（Brayan Rocchio）敲出滾地球後輪回開路先鋒、守護者明星外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan），鄧愷威僅用1顆速球讓他敲出左外野不營養飛球出局，接著面對守護者超大物德勞特（Chase DeLauter），鄧愷威陷入球數0好3壞絕對落後，最後仍用內角橫掃球迫使打者出棒擠成一壘軟弱滾地球出局。

7局下鄧愷威續投，雖然連續4顆壞球保送守護者當家球星拉米瑞茲（José Ramírez），但用伸卡球讓下一棒曼扎多（Kyle Manzardo）敲出二壘滾地球形成雙殺，隨後鄧愷威再讓瓦勒拉（George Valera）敲出一壘滾地出局，上演變相3上3下，結束今天投球任務。

此役鄧愷威後援2.2局為本季最長局數，投31球有16顆好球，包含11顆橫掃球、7顆四縫線速球、6顆曲球、4顆變速球、3顆伸卡球，共製造2次揮空，最快球速95.2英哩（153.2公里），沒有被敲出安打，投出1次四壞保送，飆出2次三振，防禦率下修至1.65。鄧愷威登板時太空人3：2領先，退場時4：2領先，有望收下本季第2刺中繼成功。

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