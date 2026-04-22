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全中運》新竹縣再摘3金 擊劍、角力、國女1500m皆有斬獲

2026/04/22 08:15

新竹縣義民高中學生杜羽蕎，捧回今年全中運高女組、擊劍銳劍組個人金牌。（取自竹縣府官網）新竹縣義民高中學生杜羽蕎，捧回今年全中運高女組、擊劍銳劍組個人金牌。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕今年的全國中等學校運動會（全中運）正在嘉義縣如火如荼比拚，新竹縣代表隊出賽17個項目，除了拿下8面銀牌，最新戰報是再摘3金。這3面金牌分別是：義民高中杜羽蕎的擊劍逆轉勝；尖石國中的彼黛．巴巴克在角力場上得金，以及仁愛國中彭采緁也在國女組1500公尺，一路領先拿下打包帶回。

縣府表示，杜羽蕎自幼由擊劍好手的父母杜茂全、戴秋萍啟蒙和調教，很早就在國內外賽場綻放光芒。

她在高女組擊劍的銳劍比賽中，4強戰就對上了擊劍名校~中正高中，金牌戰對手也是中正高中。其中奪金的首局一度落後4分，第2局起，杜羽蕎仍處落後狀態，但在始終不放棄下，於比賽倒數54秒時，她終於追成了平手，且一度以1分反超領先，但隨即又戰成平手。所幸杜羽蕎沉著以對，最後終以2分取勝，捧回了金牌。

相較之下，彭采緁算是穩定發揮，這個學年她已連續在屏東盃、春季盃摘金，所以這次全中運，面對國女組1500公尺決賽，她採領跑策略，全程維持穩定節奏拉開差距，最後順利「迎」來金牌。

至於彼黛．巴巴克，她在柔道贏得銅牌，再轉戰角力賽事，也因此顯得後勢勇猛，整場強勢進攻直取冠軍，成為新竹縣隊個人進帳２面獎牌的選手。

新竹縣尖石國中的彼黛．巴巴克在角力場上摘金，也在柔道上拿下銅牌。（取自竹縣府官網）新竹縣尖石國中的彼黛．巴巴克在角力場上摘金，也在柔道上拿下銅牌。（取自竹縣府官網）

新竹縣仁愛國中學生彭采緁（右）在國女組1500公尺，一路領先拿下金牌。（取自竹縣府官網）新竹縣仁愛國中學生彭采緁（右）在國女組1500公尺，一路領先拿下金牌。（取自竹縣府官網）

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