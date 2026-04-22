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MLB》痛擊前大物左投！李灝宇敲178公里暴力安 解鎖生涯首見里程碑

2026/04/22 09:43

李灝宇。（美聯社）李灝宇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎結束客場之旅後，今天回到底特律迎戰釀酒人，台灣怪力男李灝宇再獲先發機會，成功敲出主場首安，還獲得生涯第一次四壞保送，不過老虎投手群此役大核爆，遭釀酒人12：1「開魯閣」慘敗。

釀酒人今天派出的是前大物左投哈里森（Kyle Harrison），李灝宇再度以先發第8棒三壘手出賽。2局下首打席連續面對3顆高角度四縫線速球，李灝宇沒能把握，揮空遭到三振。4局下無人出局一二壘有人機會，李灝宇這次痛擊哈里森93.3英哩低角度速球，敲出左外野強勁安打，主場首安開張，擊球初速高達110.6英哩（178公里），為本場最快，可惜因為太強勁無緣送回跑者，該局老虎只靠著滿壘時雙殺攻下1分。

7局下李灝宇第3打席，面對釀酒人火球後援左投艾許比（Aaron Ashby），李灝宇纏鬥7球後選掉一顆內角高97.5英哩伸卡球選到保送，釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）提出電子好球帶挑戰，最終確認是顆壞球，李灝宇獲得大聯盟生涯第一個四壞保送。9局下李灝宇第4打席，被後援右投伍德佛德（Jake Woodford）的外角高伸卡球凍結三振。

此役李灝宇4打數1安打，選到1保送，吞下2K，目前出賽4場13打數3安打，打擊三圍.231/.286/.308、攻擊指數0.594。今天老虎投手群慘遭釀酒人教訓，挨16支安打丟掉12分，9局上甚至派出捕手羅傑斯（Jake Rogers）登板消化局數，他投1局被敲2安飆1K無失分，是老虎今天唯一沒失分的投手。

李灝宇。（路透）李灝宇。（路透）

李灝宇。（法新社）李灝宇。（法新社）

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