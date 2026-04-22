MLB》鄧愷威2.2局無安打收中繼點！退場後太空人牛棚核爆慘遭逆轉

鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天面對守護者後援2.2局無失分，收下本季第2次中繼成功，然而在鄧愷威退場後，太空人牛棚大核爆，最終以5：8慘遭逆轉。

太空人今天先發投手是前富邦悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss），他主投3.1局被敲5支安打包含馬丁尼茲（Angel Martínez）的陽春砲，失掉2分責失分，送出4三振4保送，防禦率6.50。接替他的戈登（Colton Gordon）投1局被敲2安，5局下退場時留下1出局一二壘有人危機，鄧愷威登板後三振掉開轟過的馬丁尼茲，連飆2K拆彈。

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最終鄧愷威後援2.2局為本季最長局數，投31球有16顆好球，最快球速95.2英哩（153.2公里），沒有被敲出安打，投出1次四壞保送，飆出2次三振，防禦率下修至1.65，每局被上壘率是鬼神的0.80被打擊率0.127，收下本季第2個中繼點。本季鄧愷威出賽10場投16.1局，飆出16次三振，僅挨7安與投出6保送。

鄧愷威退場時太空人仍以4：2領先，8局下太空人換上桑托斯（ Enyel De Los Santos）登板，結果他只解決1人次，被敲2支安打、投1保送失1分。太空人再度緊急更換金恩（Bryan King）上場，結果他投出保送形成滿壘，接著遭守護者大物德勞特（Chase DeLauter）敲出清壘三壘安打形成重傷害。太空人最終單局狂失6分，慘遭守護者逆轉，本季戰績9勝16敗，持續在美聯西區敬陪末座。

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